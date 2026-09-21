Türkiye'nin COP31 ev sahipliği New York'ta geniş yankı uyandırdı

COP31 New York gündeminde:

Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu kapsamında Türkiye’nin BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) 31. Taraflar Konferansı (COP31) ev sahipliği ve başkanlık süreci yoğun ilgi gördü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan New York’ta bir dizi program ve tanıtım etkinliğine katılacak; Cumhurbaşkanı Erdoğan 23 Eylül’de düzenlenecek "İklim Eylemi ve Adil Geçiş Üst Düzey Toplantısı"nda Türkiye’nin COP31 hazırlıklarını anlatacak.

Türkevi ve Times Meydanı'nda tanıtım:

Türkiye’nin COP31 tanıtımı, Türkevi binasına asılan afişlerle ve Times Meydanı’nda yürütülen sokak etkinlikleriyle görünür kılındı. Türkevi’nde sergilenen afişlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın BM kürsüsündeki görselleri yer aldı. Ayrıca COP31 temalı, LED ekranlarla giydirilmiş kamyonetler New York sokaklarında tanıtım afişlerini taşıyarak etkinliğe dikkat çekti.

Türkevi sergileri ve etkileşimli deneyimler:

Türkevi’nde düzenlenen sergi ve sunumlar, ziyaretçilere çok katmanlı bir deneyim sunacak şekilde kurgulandı. Giriş katta yer alan Caretta AI-COP31 maskotu deneyim alanı, Gökhan Doğan tarafından geliştirilen yapay zekâ destekli LED uygulamasıyla etkileşim sağlıyor. Kaleydoskop-Fotoğraf Alanı’nda ise Türk ebru sanatından üretilen görsel içeriklerle interaktif fotoğraf deneyimi sunuluyor.

Sergide "Görünmeyeni Görmek, Duyulmayanı Duymak: Bir Gelecek Tasavvuru Olarak SCOPE" teması altında yapay zekâdan ses ve mapping uygulamalarına, immersive gösterilerden sanat enstalasyonlarına kadar uzanan çalışmalara yer veriliyor. Üst katlardaki alanlarda deniz, toprak ve küresel ısınma gibi temalar farklı uygulama alanlarıyla ele alınıyor.

Üç boyutlu maket ve LET’S COP alanı:

'COP31 Alanı 3D Maketi' bölümünde Gökhan Doğan tarafından hazırlanan üç boyutlu maket üzerinde gerçekleştirilecek mapping uygulamasıyla Antalya’daki konferans alanının genel yapısı ve ziyaretçi deneyimi aktarılacak. Ayrıca COP31 Eylem Gündemi Duvarı’nda LED ekranlarla hareketli içerikler aracılığıyla eylem gündemi anlatılacak.

Let’s COP — Türkiye’nin iklim yolculuğu:

Steteskop, Periskop ve Mikroskop alanlarında sırasıyla iklimin farklı yönleri ses, sualtı deneyimi, toprak ve tarım üzerinden ele alınıyor. Teleskop alanı ise sera gazı salımları ve küresel ısınma gibi küresel konuları görsel bir uygulama üzerinden ziyaretçilere sunuyor. Serginin finalinde LET’S COP bölümünde Türkiye’nin yürüttüğü çalışmalar, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Emine Erdoğan ve COP31 Başkanı Murat Kurumun uluslararası çalışmaları ile Bakanlığın icraatları geniş bir LED duvar ile gösterilecek.

Glasshouse sergisi ve sanat odaklı sunumlar:

New York’taki Glasshouse’da düzenlenen sergide Türkiye’nin iklim vizyonu, yürüttüğü çalışmalar ve Aksiyon Ajandası ziyaretçilere sunuluyor. Serginin merkezinde İlhami Atalay’ın "Kuşların Dönüşü-Tavaf" adlı eseri yer alırken, Ekrem Şahin’in fotoğraflarından oluşan "Suyun Sesi" sergisi su üzerinden iklim değişikliğini görünür kılıyor. Garip Ay’ın canlı ebru performansı da programın önemli öğelerinden biri olarak yer alıyor.

COP31 eylem gündemi ve diplomatik adımlar:

COP31 Başkanı Murat Kurum, BM binasında düzenlenen "COP31 Eylem Gündeminin Lansmanı-Üst Düzey Etkinliği"nde Antalya’ya giden süreçte atılan adımları anlattı ve COP31 Eylem Gündemi’ni BM nezdinde uluslararası kamuoyuyla paylaştı. 24 Eylül programında COP31 Başkanlığı, UNDP iş birliğiyle önerilecek İklim Uygulama Köprüsü (BRIDGE) pilot ülkelerini açıklayacak.

İş dünyası ve uluslararası iş birliği:

Bakan Kurum 22 Eylül’de Uluslararası Enerji Ajansı’nın 3. Yüksek Düzeyli Diyalog Toplantısı’na katılacak ve daha sonra TOBB’un Bloomberg Genel Merkezi’nde düzenleyeceği COP31 İş Forumu’na onur konuğu olarak katılacak. COP31 İş Dünyası ve Yatırım Zirvesi için oluşturulan Danışma Kurulu, 23 Eylül’de New York’ta ilk toplantısını yapacak; iş dünyasının önerileri Antalya’daki liderler görüşmesine taşınacak.

Ayrıca Bakan Kurum’un programı kapsamında IRENA Elektrifikasyon Günü-Bakanlar Toplantısı ve BM iklim yöneticileriyle yapılacak ikili görüşmeler (Simon Stiell, Selwin Hart gibi isimlerle) planlanmış durumda.

Türkiye’nin COP31 ev sahipliği tanıtımı, hem diplomatik temas hem de sanat ve teknoloji odaklı sergi programlarıyla New York’ta geniş kitlelere ulaşmayı hedefliyor; etkinlikler Antalya’ya giden yol haritasını ve eylem gündemini uluslararası platformda görünür kılmayı amaçlıyor.

GENEL KURUL HAFTASI KAPSAMINDA CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN'IN BM KÜRSÜSÜNDEKİ GÖRSELLERİNİN BULUNDUĞU "DÜNYANIN GELECEĞİ TÜRKİYE'DE" BAŞLIKLI COP31 TANITIM AFİŞLERİ TÜRKEVİ BİNASINA ASILDI.