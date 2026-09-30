Türkiye’nin proje gücünü Almanya’nın sermayesiyle somuta dönüştürelim

Türkiye ile Almanya arasında yeni nesil enerji ortaklığı:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti’nde düzenlenen iş forumunda Türkiye ile Almanya’nın doğal gaz, yeşil hidrojen, modern elektrik şebekeleri ve kritik malzemeler alanlarında ortak projeler geliştirme çağrısı yaptı. Toplantıda Eyalet Başbakanı Hendrik Wüst de yer aldı ve iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesi vurgulandı.

Toplantının odağı ve iki ülke ilişkileri:

Bayraktar, Almanya’nın Türkiye için Avrupa’daki başlıca ticaret ortağı olmaya devam ettiğini belirterek Kuzey Ren-Vestfalya’nın bu ilişkinin merkezinde yer aldığını ifade etti. Forum öncesi yapılan ikili görüşmede verilen mesajlarda, mevcut ticaret hacmi ve sürdürülebilir enerji yatırımları arasındaki bağlantıya dikkat çekildi. Bakan, sosyal medyada Kuzey Ren-Vestfalya ile Türkiye arasındaki ticaret hacminin 11,2 milyar avro olduğunu hatırlatarak bu hacmin temiz enerji yatırımlarıyla desteklenmesinin önemini vurguladı.

Kapasite, hedefler ve finansman:

Bakan Bayraktar, son dönemdeki jeopolitik gelişmelerin enerji güvenliği ve kaynak çeşitliliğinin önemini ortaya koyduğunu söyleyerek ulusal enerji politikasının üç temel direğe dayandığını açıkladı: enerji arz güvenliği, enerji ithalatına bağımlılığın azaltılması ve 2053 net sıfır emisyon hedefi. Bu doğrultuda, Türkiye'nin kurulu gücünün 125 bin megavatı aştığını ve bunun yüzde 63'ünden fazlasının yenilenebilir kaynaklardan sağlandığını belirtti. Bayraktar ayrıca 2025 yılında rüzgâr ve güneşten elde edilecek elektriğin sanayi tüketiminin yaklaşık yüzde 75'ini karşılayacağı öngörüsünü paylaştı.

Enerji koridorlarına ilişkin değerlendirmesinde Bakan, TANAP ve Bakü-Tiflis-Ceyhan gibi altyapıların yalnızca iç talebi karşılamakla kalmayıp Avrupa'nın arz güvenliğine de katkı sağladığını belirtti. Bu deneyimin, doğal gazdan yeşil hidrojene, modern şebekelerden kritik malzemelere kadar uzanan ortak projelerin hayata geçirilmesinde bir avantaj sunacağını aktardı.

Finansmana ilişkin değerlendirmesinde Bayraktar, Uluslararası Enerji Ajansı verilerine atıfta bulunarak 'Net Sıfır' hedeflerine ulaşmak için küresel temiz enerji yatırımlarının 2030'ların başında yıllık 4,5 trilyon doların üzerine çıkması gerektiğini hatırlattı. Bu bağlamda, Türkiye’nin proje yürütme yeteneği ile Almanya’nın finansal imkanlarının birleştirilmesinin finansman açığını kapatmada belirleyici olacağını ifade etti ve ortak girişimler yoluyla risk paylaşımına dikkat çekti.

Sonuç olarak Bayraktar, forum ve ikili görüşmelerde iş dünyasına hitap ederek iki ülkenin enerji arz güvenliği ve sürdürülebilir kalkınmasına katkı sunacak somut iş birliklerinin hızlandırılması çağrısında bulundu. Bakan, Türkiye ile Almanya arasındaki iş birliğinin hem bölgesel enerji güvenliğini güçlendireceğini hem de temiz enerji dönüşümünü hızlandıracağını vurguladı.

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI ALPARSLAN BAYRAKTAR, TÜRKİYE İLE ALMANYA’NIN DOĞAL GAZ, YEŞİL HİDROJEN, MODERN ELEKTRİK ŞEBEKELERİ VE KRİTİK MALZEMELER ALANLARINDA YENİ NESİL ORTAK PROJELERİ HAYATA GEÇİREBİLECEĞİNİ BELİRTEREK "TÜRKİYE’NİN PROJE YÜRÜTME KAPASİTESİNİ, ALMANYA’NIN FİNANSAL İMKANLARIYLA BİRLEŞTİRELİM." ÇAĞRISINDA BULUNDU.