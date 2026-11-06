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Türkiye'ye iki uluslararası ödül: Aydın-Denizli Otoyolu ve Yusufeli Merkez Viyadüğü

Abdulkadir Uraloğlu, IRF Global'in Santa Clara'daki töreninde Aydın-Denizli Otoyolu ve Yusufeli Merkez Viyadüğü'ne verilen ödülleri Türkiye adına teslim aldı.

GİRİŞ: 06 Kasım 2026 - 10:43

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EDİTÖR: Caner Şahin

Türkiye'ye iki uluslararası ödül: Aydın-Denizli Otoyolu ve Yusufeli Merkez Viyadüğü

Uluslararası alanda iki projeye ödül

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ABD'nin California eyaletinde düzenlenen Uluslararası Yol Federasyonu (IRF Global) Küresel Yol Başarı Ödülleri töreninde Türkiye adına iki ödül teslim aldı. Tören Santa Clara kentinde gerçekleştirildi ve ödüller Aydın-Denizli Otoyolu ile Yusufeli Merkez Viyadüğü projelerine verildi.

ödüllerin gerekçesi ve Yusufeli Viyadüğü:

Bakan Uraloğlu, ödüllerden birinin Yusufeli Merkez Viyadüğü'ne verildiğini belirtti. Uraloğlu, köprünün modelinde ve yapısal yaklaşımında yapılan değişikliklerin ödülde etkili olduğunu vurguladı: "Gerçekten oradaki gelişen duruma göre köprünün modelini değiştirdik, yapısal modelini değiştirdik. Dengeli konsoldan itme sürme yöntemine geçirdik ve oradaki barajın su tutması için gereken süreyi bu şekilde kazandırmış olduk. Yani biri bitmişken diğeri beklememiş oldu."

Bu açıklama, Yusufeli projesinde uygulanan yapım metodolojisi değişikliğinin hem inşaat takvimini hızlandırdığı hem de barajın işletme sürecini etkilemeden çözüm sunduğunu ortaya koyuyor.

Aydın-Denizli otoyolu ve ödülün anlamı:

Uraloğlu, Aydın-Denizli Otoyolu için verilen ödülün ise finans alanında olduğunu söyledi. Bakanın aktardığına göre, iki şehir arasındaki mevcut trafikte seyahat süreleri "2-3 saatlere varan" düzeydeydi ve çok sayıda kavşak trafik akışını olumsuz etkiliyordu. Otoyolun tamamlanmasıyla bu karmaşa ortadan kaldırıldı, yolun daha düzenli ve güvenli bir hale getirildiği vurgulandı: "Bu yolumuz finans alanında ödül aldı. Yusufeli Merkez Viyadüğümüz de yapım metodolojisi alanında ödül aldı. İkisi de birbirinden kıymetliydi gerçekten."

Finansman yapısına ilişkin bu ödül, projenin planlama, kaynak kullanımı ve mali yönetim açısından uluslararası düzeyde takdir edildiğine işaret ediyor.

devam eden projeler ve tünel çalışmaları:

Bakan Uraloğlu, törende ayrıca Türkiye'deki devam eden büyük ulaşım projelerine de değindi. Sıradaki projeler arasında Başakşehir-Nakkaş Otoyolu, Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu, turizme hizmet edecek Antalya-Alanya Otoyolu ve Kınalı-Malkara arasında Çanakkale Köprüsü'nü bağlayacak otoyol yer alıyor.

Tünel çalışmalarıyla ilgili Uraloğlu, artık 6-7 bin metrelik tünellerin Türkiye için kısa sayılmaya başlandığını ifade etti. Devam eden tüneller arasında Erzurum-Rize arasındaki Kırık Tüneli, Kop Dağı Tüneli, Vauk Tüneli ve Geminbeli Tüneli bulunuyor. Ayrıca, Dallıkavak Tüneli'nin geçtiğimiz günlerde hizmete açıldığı bilgisini verdi.

Uraloğlu'nun açıklamaları, uluslararası arenada ödülle tescillenen projelerin yanı sıra ülke genelinde birçok altyapı yatırımının eş zamanlı ilerlediğini gösteriyor ve Türkiye'nin ulaşım ağını güçlendirme stratejisinin sürdüğünü ortaya koyuyor.

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANI ABDULKADİR URALOĞLU, ABD’NİN CALİFORNİA EYALETİNDE ULUSLARARASI YOL...

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANI ABDULKADİR URALOĞLU, ABD’NİN CALİFORNİA EYALETİNDE ULUSLARARASI YOL FEDERASYONU (IRF GLOBAL) TARAFINDAN DÜZENLENEN KÜRESEL YOL BAŞARI ÖDÜLLERİ TÖRENİNE KATILDI. URALOĞLU, SANTA CLARA KENTİNDE DÜZENLENEN TÖRENDE TÜRKİYE’YE VERİLEN İKİ ÖDÜLÜ TESLİM ALDI.

Caner Şahin

Caner Şahin

 Siyaset & Politika Editörü

Siyaset bilimi altyapısına sahip. Seçim analizleri, parti açıklamaları ve kulis haberlerini hazırlıyor.

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