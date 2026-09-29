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Turnaçayırı projesiyle 24 bin 574 dekar arazi sulamaya kavuşacak

Turnaçayırı Barajı ve sulama projesi tamamlandığında Çayırlı’da 24 bin 574 dekar arazi sulanacak; cazibeli ve borulu sistemlerle sulama sağlanacak.

GİRİŞ: 29 Eylül 2026 - 12:06

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Turnaçayırı projesiyle 24 bin 574 dekar arazi sulamaya kavuşacak

Turnaçayırı projesiyle 24 bin 574 dekar arazi sulamaya kavuşacak

Erzincan’ın Çayırlı ilçesinde devam eden Turnaçayırı Barajı ve sulama projesi tamamlandığında 24 bin 574 dekar tarım arazisinin sulanması hedefleniyor. Proje, bölgedeki tarımsal üretimin artırılması ve su yönetiminin iyileştirilmesi açısından kritik önemde görülüyor.

Projenin teknik kapsamı:

Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından yürütülen projede sulama planı iki ana sistem üzerine kuruldu. Bunlardan 9 bin 687 dekar cazibeli sistemle, kalan 14 bin 887 dekar ise borulu sistemle sulanacak.

Altyapı çalışmaları çerçevesinde 32 kilometre çelik boru, 76 kilometre CTP boru ve 151 kilometre PE100 boru döşeniyor. Ayrıca 24 basınç kırıcı vana ile toplam 140 sanat yapısının inşası gerçekleştiriliyor.

Bölgesel etkiler ve denetim:

Projenin tamamlanmasıyla binlerce dekar tarım arazisinin düzenli suya erişimi sağlanacak ve bunun yerel tarımsal üretime doğrudan katkı sağlaması bekleniyor. Su teminine erişim, üretimde süreklilik ve verim artışı açısından belirleyici olacak.

Çalışmaları yerinde inceleyen Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürü Alper Koçaker ile bakanlığa bağlı birim amirleri, DSİ 82. Şube Müdürü Ragıp Taner Yılmaz’dan proje hakkında bilgi aldı. Yürütülen denetim ve koordinasyon faaliyetleri projenin zamanında ve planlandığı şekilde ilerlemesi için önem taşıyor.

Proje tamamlandığında Çayırlı’da sulama altyapısının güçlenmesi, tarımsal üretimin çeşitlenmesi ve bölge ekonomisine olumlu etkiler getirmesi bekleniyor.

ÇAYIRLI’DA TURNAÇAYIRI PROJESİYLE 24 BİN 574 DEKAR ARAZİ SULANACAK

ÇAYIRLI’DA TURNAÇAYIRI PROJESİYLE 24 BİN 574 DEKAR ARAZİ SULANACAK

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Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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