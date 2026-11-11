Tuzla açıklarında terk edilen gemide 10 Hintli mürettebat temel ihtiyaçsızlık ve maaşsızlıkla mücadele ediyor

tuzla açıklarında süren insani kriz:

Rusya-Ukrayna savaşı sırasında açılan tahıl koridoruyla bağlantılı olduğu bilinen, daha önce Pink ve Sea Inca isimlerini kullanan ve şu anda Alan adıyla kayıtlarda bulunan gemi, 2023 yılından bu yana Türkiye kıyılarında terk edilmiş durumda. Gemide bulunan 10 Hintli mürettebat, yaklaşık 8 aydır maaş alamadıklarını, yiyecek, içme suyu, yakıt ve temel sağlık hizmetlerine erişimde büyük sıkıntı yaşadıklarını bildiriyor.

Dron görüntüleri ve saha raporları, geminin liman mevkiinde kontrolsüz biçimde beklediğini; yaşam alanlarının hijyen ve güvenlik açısından ciddi sorunlar taşıdığını ortaya koyuyor. Mürettebat, iletişim ve maddi destek için gemi sahibi ile acenteye ulaşamadıklarını ve ülkelerine dönmek istediklerini vurguluyor.

mürettebatın anlattıkları:

Gemide 3. mühendis olarak görev yapan Amar Shakti Nag, Şubat ayında bazı mürettebat üyelerinin, kendisinin ise 27 Şubat tarihinde gemiye katıldığını belirtiyor. Nag, o tarihten bu yana banka hesaplarına herhangi bir ödemenin yapılmadığını, verilen erzakların yetersiz ve düzensiz dağıtıldığını aktarıyor.

Nag, içme suyu tükenince uzun bir dönem deniz suyunu kaynatarak içmek zorunda kaldıklarını, bunun sonucunda birkaç mürettebat üyesinin sağlık sorunu yaşadığını söylüyor. Yakıt bitimi nedeniyle jeneratörlerin çalışmadığını, elektrik ve ısınma sorunları nedeniyle soğuk dönemde yaşamın daha da zorlaştığını belirtiyor. Nag, 'Türk hükümetinden ve ITF’den bize yardım etmelerini istiyoruz. Ülkemize dönmek istiyoruz' şeklinde çağrıda bulundu.

yetkili kurumların ve sivil toplumun müdahalesi:

Uluslararası Taşımacılık İşçileri Federasyonu (ITF) yetkilileri, gemi ve mürettebatın terk edilmesine dair Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve Denizcilik Çalışma Sözleşmesi (MLC) kapsamında bildirimlerde bulunduklarını açıkladı. Denizcilik Genel Müdürlüğü ve Tuzla Bölge Liman Başkanlığı da geminin durumu ve mürettebat haklarının korunması için çalışmalar yürütüyor.

ITF avukatı Arif Sinan Ünlü ve Enspektör Selahattin Polat, bayrak devletine, P&I sigortasına, gemi sahibine, işletmecisine ve Hindistan’daki insan kaynakları şirketlerine bildirimde bulunduklarını ancak yanıt alınmadığını belirtiyor. Türk Kızılayı ise sahada su ve erzak desteği sağlayarak mürettebatın hayatta kalmasına katkıda bulundu.

Ünlü, bu tür vakaların yalnızca bir ülkenin sorumluluğunda olmadığına dikkat çekerek, gemilerin ekonomik değer kaybettiğinde sorumluluk alma eğiliminin düştüğünü ve bunun sonucunda insan unsurunun ihmal edildiğini ifade ediyor.

sağlık ve seyrî güvenlik riskleri:

Mürettebatın aktardığına göre gemide bir süre içme suyu olmadığı için deniz suyu kaynatılarak tüketildi; bazı personelin rahatsızlanması üzerine acil müdahale ekipleri gemiye çıkarak müdahalede bulundu. Gemide yakıt bulunmaması, jeneratörlerin çalışmaması ve ısınma eksikliği sağlık risklerini artırıyor.

Ayrıca gemide kalan az miktardaki mısır yükünün bozulduğu, sinek üremesine neden olduğu ve yaşam alanlarının hijyen koşullarını daha da kötüleştirdiği belirtiliyor. Bu durum mürettebatı maske kullanmaya zorlayacak seviyeye gelmiş durumda ve hastalık riskini yükseltiyor.

Türk kara suları içerisinde kontrolsüz bekleyen geminin, fırtına veya olumsuz deniz koşullarında sürüklenerek seyrüsefer güvenliğini tehlikeye atabileceği uyarısı yapılıyor. Liman başkanlığı, geminin hareket kabiliyeti sınırlı olduğundan ve mürettebatın acil durumlarda gemiyi güvenli bir bölgeye götürebilecek yeterli imkân ve hâkimiyete sahip olmadığından hareketle sürekli gözlem ve müdahale hazırlığında.

ne yapılmalı ve talepler nelerdir:

ITF ve yerel yetkililerin çağrısı, mürettebatın birikmiş maaşlarının ödenmesi, insani ihtiyaçlarının karşılanması ve vatandaşı oldukları ülkelere geri dönüşlerinin sağlanması yönünde. Yetkililer P&I sigortası, bayrak devleti ve gemi sahibinin yükümlülüklerini yerine getirmesini talep ediyor; ancak şu ana dek bayrak devleti ve sigorta taraflarından beklenen desteğin gelmediği bildiriliyor.

Bu vakada öncelik olarak belirtilen adımlar şunlar: acil insani destek sağlanması, mürettebatın sağlık durumunun değerlendirilmesi, maaş alacaklarının tahsili ve güvenli bir geri dönüş organizasyonu. Ayrıca deniz trafiği açısından risk oluşturan geminin emniyete alınması ve gerekli olduğu takdirde yerinden kaldırılması için deniz otoritelerinin koordineli çalışması öne çıkıyor.

Uzun vadede ise benzer vakaların tekrarının önlenmesi için uluslararası mekanizmaların ve bayrak devletlerinin yükümlülüklerinin işletilmesi gerektiği vurgulanıyor. Mürettebatın ifadeleri ve ITF raporları, insan faktörünün ekonomik değerin arkasında bırakılmasının doğrudan insan hayatını ve deniz güvenliğini tehlikeye attığını ortaya koyuyor.

Şu anda Alan gemisinde kalan 10 Hintli mürettebat, temel ihtiyaçların sağlanmasını, birikmiş maaşlarının ödenmesini ve ülkelerine güvenli biçimde dönmelerini bekliyor. Yetkililer, sorunun çözümü için hem yerel hem de uluslararası kurumların adım atmasının zorunlu olduğunu belirtiyor.

ITF VE TÜRK KIZILAY'IN DESTEK VERDİĞİ GEMİDE; YİYECEK, İÇME SUYU, YAKIT VE SAĞLIK HİZMETLERİNE ERİŞİMDE CİDDİ SIKINTILAR YAŞANDIĞI İFADE EDİLDİ.