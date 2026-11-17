u-14 maçında jandarma devrede:
Bilecik'te oynanan U-14 Gençler Futbol Müsabakası'nda jandarma ekipleri güvenlik tedbirlerini artırdı. Karşılaşma, 14 Kasım'da Vezirhan beldesindeki futbol sahasında Vezirhanspor ile Vitraspor arasında oynandı.
alınan önlemler ve uygulama:
Jandarma ekipleri maç süresince sahada ve çevresinde gerekli emniyet tedbirlerini uyguladı. Yapılan güvenlik kontrolleri ve devriyeler sayesinde karşılaşma boyunca herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.
maç sonucu ve izleyici sayısı:
Karşılaşmayı Vitraspor 7-1 kazanırken, müsabakayı yaklaşık 25 seyirci takip etti. Jandarmanın aldığı tedbirler, maçın olaysız tamamlanmasında etkili oldu.
BİLECİK’TE FUTBOL MAÇINDA JANDARMADAN SIKI GÜVENLİK ÖNLEMİ
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