u-14 maçında jandarma devrede:

Bilecik'te oynanan U-14 Gençler Futbol Müsabakası'nda jandarma ekipleri güvenlik tedbirlerini artırdı. Karşılaşma, 14 Kasım'da Vezirhan beldesindeki futbol sahasında Vezirhanspor ile Vitraspor arasında oynandı.

alınan önlemler ve uygulama:

Jandarma ekipleri maç süresince sahada ve çevresinde gerekli emniyet tedbirlerini uyguladı. Yapılan güvenlik kontrolleri ve devriyeler sayesinde karşılaşma boyunca herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.

maç sonucu ve izleyici sayısı:

Karşılaşmayı Vitraspor 7-1 kazanırken, müsabakayı yaklaşık 25 seyirci takip etti. Jandarmanın aldığı tedbirler, maçın olaysız tamamlanmasında etkili oldu.

BİLECİK’TE FUTBOL MAÇINDA JANDARMADAN SIKI GÜVENLİK ÖNLEMİ