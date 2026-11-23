Üçgöz mevkiinde trafik kazası

Adıyaman'ın Besni ilçesi Üçgöz mevkiinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Olayla ilgili edinilen bilgilere göre çarpışma sonucu yaralananlar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edildi.

kaza ve yaralananlar:

Kazada; O.Ö. idaresindeki 46 AGH 936 plakalı otomobil ile R.Y. idaresindeki 01 KU 704 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada her iki araç sürücüsü ile araçta yolcu olarak bulunan E.Ö. yaralandı.

müdahale ve soruşturma:

Yaralılar, olay yerinde sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili olarak jandarma ekipleri tarafından olay yerinde inceleme yapılırken, soruşturma başlatıldığı bildirildi.

ADIYAMAN’IN BESNİ İLÇESİNDE İKİ OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU 3 KİŞİ YARALANDI.