Operasyonun kapsamı ve gözaltılar:

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve kamuoyunda "Halk TV’yi Fonlama Operasyonu" olarak anılan soruşturmada üçüncü dalga operasyon gerçekleştirildi. Soruşturma kapsamında 9 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Halk TV spikeri Özge Ece Üner Bayramoğlu, eşi Deniz Bayramoğlu, Bustech firma yöneticileri ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Makine İkmal Bakım ve Onarım Daire Başkanı Ulaş Eroğlu da bulunuyor.

İddiaların merkezindeki şirket ve yöntemler:

Soruşturmada iddia edildiğine göre, Cafer Mahiroğlu'na ait olduğu belirtilen Bustech Araç Bakım Onarım Hizmetleri A.Ş. üzerinden İzmir Büyükşehir Belediyesi ihalelerinin rüşvet karşılığında alındığı, şirket aracılığıyla Halk TV ile bağlantılı kişi ve şirketlerin hesaplarına para aktarıldığı öne sürülüyor. Yapıldığı belirtilen para transferlerinin farklı hesaplarda dolaşıma sokularak aklanmaya çalışıldığı iddiası dosyada yer alıyor.

Soruşturma dosyasında ayrıca Esbakım, Korganlar, HMF ve Repar isimli yedek parça şirketlerinin yöneticileriyle anlaşma yapıldığı; gerçekte olmayan mal ve hizmet alımları karşılığında %12-%14 oranında komisyon verilip Bustech adına fiktif işlemler ve naylon faturalar düzenlendiği aktarılıyor.

Dosyada, düzenlenen faturalara karşılık firmalara verilmesi gereken çeklerin Halk TV kasasında ele geçirildiği, İzmir’den Bustech firmasına yapılan hak ediş ödemeleri sonrasında çek bedellerinin bankadan nakit çekildiği iddiası bulunuyor. Bu çerçevede Halk TV spikeri Özge Ece Üner Bayramoğlu ile eşi Deniz Bayramoğlu’na aylık 1 milyon 650 bin lira tutarında gayr-i resmi ödeme yapıldığı ve karşılığında talimatla gerçeğe aykırı haberler yapıldığı öne sürüldü.

Deliller, beyanlar ve soruşturmanın durumu:

Savcılık açıklamasına göre iddiaların tespitinde gizli tanık beyanları, etkin pişmanlık kapsamında ifade veren şüphelilerin ifadeleri, para ve ödeme fotoğrafları ile HTS baz kayıtları gibi kayıtlar gösteriliyor. Soruşturmada, Halk TV’nin Cafer Mahiroğlu tarafından satın alınmasının ardından 2021’den itibaren İzmir Büyükşehir Belediyesi ihalelerinin usulsüz alındığı iddiası üzerinde duruluyor.

Bu dalgada 12 kişi hakkında gözaltı talimatı verildi; 9 kişi gözaltına alınırken bir kişinin yurt dışında olduğu, bir kişinin firari olduğu ve bir kişinin başka bir suçtan cezaevinde tutuklu olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan isimler arasında Haydar Rüzgar, Aşkın Tahan, Ali Kemal Korgan, Hamza Okuyucu, Ahmet Keçiyokuşu ve Halit Akın gibi Bustech ve tedarikçi firma yetkilileri yer alıyor. Soruşturmanın diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları ve soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Halk TV'yi fonlama soruşturmasında 3. dalga operasyon: 9 kişi gözaltına alındı