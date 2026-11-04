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Ulaştırma yatırımlarıyla Türkiye avrasya lojistiğinin merkezi oluyor

Osman Boyraz, Düzce'deki programda Türkiye'nin 67 ülkeye dört saatlik uçuşla bağlı olduğunu ve Avrasya lojistiğinin merkezinde yer aldığını söyledi.

GİRİŞ: 04 Kasım 2026 - 09:44

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EDİTÖR: Merve Çelik

Ulaştırma yatırımlarıyla Türkiye avrasya lojistiğinin merkezi oluyor

Ulaştırma ve altyapı vizyonu gençlerle Düzce'de paylaşıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, Ufest Gençlik Festivali kapsamında düzenlenen "Türkiye Yüzyılı’nda Ulaştırma Vizyonu" programında Türkiye'nin coğrafi ve stratejik konumuna dikkat çekti. Düzce Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleşen etkinlikte akademisyenler, üniversite yöneticileri, öğrenciler ve sektör temsilcileri bir araya geldi.

Boyraz, Türkiye'nin avantajlarını vurgularken gençlerle doğrudan sohbet ederek projelerin toplumla istişare ederek hayata geçirildiğini belirtti. Program öncesinde Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir ile makam ziyaretinde bir araya geldi.

Stratejik konum ve ulaşılabilirlik:

Konuşmasında Türkiye'nin ulaşım ağlarına ilişkin değerlendirmeler yapan Boyraz, ülkenin 67 ülkeye dört saatlik uçuş mesafesinde bulunan tek kara parçası olduğunu hatırlatarak bunun, Türkiye'yi Avrasya lojistiğinin merkezi haline getirdiğini söyledi. Bu coğrafi avantajın, lojistik, ticaret ve bağlantı hedefleri için temel bir fırsat sunduğunu belirtti.

Bakan Yardımcısı ayrıca karayolu, demiryolu, havayolu, denizcilik ve haberleşme alanlarında sürdürülen yatırımların; farklı toplum kesimleriyle yapılan görüşmeler sonucu tasarlandığını ve hayata geçirildiğini vurguladı.

Altyapı projeleri ve yerli teknoloji:

Boyraz, ülkenin örnek projelerini sıralarken Osmangazi Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, 1915 Çanakkale Köprüsü ve Avrasya Tüneli gibi yatırımları başarı hikâyeleri olarak nitelendirdi. Ulaştırma alanındaki kapasitenin güçlenmesiyle birlikte hizmet ve erişilebilirlik standartlarının yükseldiğine dikkat çekti.

Yerli teknolojideki ilerlemelere de değinen Boyraz, saatte 225 kilometre hız yapabilen yerli tren üretiminden bahsetti ve Türkiye'nin uydu üretebilen 11. ülke olduğunu hatırlattı. Gençlerin yetenek ve çabalarıyla mevcut projelerin ötesine geçilebileceğine olan inancını dile getirdi.

Etkinlik, Doğu Ekspresi bileti çekilişi ve toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi. Ufest kapsamında ulaştırma ve haberleşme sektöründen uzmanlar öğrenci ve genç profesyonellerle bir araya gelerek deneyimlerini paylaştı.

BAKAN YARDIMCISI BOYRAZ, BAKANLIKÇA DÜZCE ÜNİVERSİTESİNİN EV SAHİPLİĞİNDE UFEST GENÇLİK FESTİVALİ...

BAKAN YARDIMCISI BOYRAZ, BAKANLIKÇA DÜZCE ÜNİVERSİTESİNİN EV SAHİPLİĞİNDE UFEST GENÇLİK FESTİVALİ KAPSAMINDA DÜZENLENEN "TÜRKİYE YÜZYILI'NDA ULAŞTIRMA VİZYONU" PROGRAMINA KATILDI

Merve Çelik

Merve Çelik

 Politika & Dijital Medya Editörü

Dijital medya haberciliği deneyimiyle güncel siyasi söylemleri ve canlı yayın akışlarını derleyip yayına hazırlıyor.

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