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Ulu Baba Dağı'nda zirveye yılın ilk karı düştü

Adıyaman'da 2 bin 600 metre rakımlı Ulu Baba Dağı'nın zirvesi gece başlayan yağışla yılın ilk karını aldı; Hüseyin Gazi Türbesi çevresi kartpostallık görüntüye kavuştu.

GİRİŞ: 08 Kasım 2026 - 14:25

GÜNCELLEME: 08 Kasım 2026 - 14:26

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EDİTÖR: Aslı Han

Ulu Baba Dağı'nda zirveye yılın ilk karı düştü

Ulu Baba Dağı'nda yılın ilk karı

Adıyaman'ın 2 bin 600 metre rakımlı Ulu Baba Dağı'nın zirvesi, gece saatlerinde başlayan kar yağışıyla beyaza büründü. Etkili soğuk hava, yüksek kesimlerde kar yağışını beraberinde getirdi ve dağın en üst noktası tamamen kar örtüsüyle kaplandı.

zirvede oluşan manzara:

Gece boyunca süren yağışın ardından zirve, geniş bir beyaz örtüyle kaplanarak dikkat çekici görüntüler verdi. Hava sıcaklığının düştüğü ve dondurucu soğukların etkili olduğu bölgede kar kalınlığı yer yer hissedilir hale geldi.

çevrede kartpostallık görüntüler:

Özellikle Hüseyin Gazi Türbesi ve çevresi, karla kaplanmış peyzajıyla kartpostallık sahneler sundu. Yılın ilk karı, dağın zirvesinde mevsimsel değişimin görsel etkisini ortaya koydu.

Ulu Baba Dağı'nın beyaza bürünmesi, yüksek rakımlarda soğuk hava sistemlerinin etkisini göstermesi açısından bölge için tipik bir kış habercisi niteliği taşıdı.

ADIYAMAN’IN 2 BİN 600 METRE RAKIMLI ULU BABA DAĞI’NIN ZİRVESİ, YILIN İLK KAR YAĞIŞIYLA BEYAZA...

ADIYAMAN’IN 2 BİN 600 METRE RAKIMLI ULU BABA DAĞI’NIN ZİRVESİ, YILIN İLK KAR YAĞIŞIYLA BEYAZA BÜRÜNDÜ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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