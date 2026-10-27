Ulubey'de evlerde kurulan silah atölyesine jandarmadan operasyon

Operasyonun kapsamı:

Ordu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, silah ve mühimmat kaçakçılığı yapıldığı yönündeki duyum üzerine Ulubey ilçesinin Kadıncık ve Uzunmahmut Mahallesinde operasyon düzenledi. Yapılan çalışmada iki adres ve eklentilerinde arama gerçekleştirildi ve soruşturma kapsamında 2 şüpheli gözaltına alındı.

ele geçirilen malzemeler:

Aramalarda, piyasa dışı kullanıma hazır durumda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi. Kolluk kuvvetleri listesinde 10 adet ruhsatsız tabanca, 3 av tüfeği, 17 adet şarjör, ayrıca çok sayıda fişek ve bıçak bulunuyor.

Operasyonda buna ek olarak silah yapımında kullanılan ekipmanlar da çıktı: 2 torna makinesi, 53 tabanca yayı, 3 tabanca namlusu, 3 namlu kalıbı, 4 tabanca ateşleme iğnesi, 3 tabanca fişeği dolum mengenesi, 15 matkap ucu, 5 eğe, 1 kumpas, 1 taşlama teli ve 1 tabanca üst kapağı rapor edildi.

soruşturma ve adli süreç:

Gözaltına alınan iki şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. Haklarında yürütülen işlemlerin tamamlanmasının ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi ve soruşturma süreci adli makamların takibine geçti.

ELE GEÇİRİLEN MALZEMELER