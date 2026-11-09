Uludağ içecek, COP31'de Malatya yatırımı ve sürdürülebilir sanayi vizyonunu açıkladı

uludağ içecek yatırımı COP31 sahnesinde anlattı:

Uludağ İçecek Türk AŞ, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı COP31'de Malatya'da planladığı yeni üretim tesisini ve şirketin sürdürülebilir sanayi vizyonunu uluslararası katılımcılara tanıttı. Şirket, projenin bölgesel kalkınma, kaynak verimliliği ve iklim finansmanı ekseninde şekillendiğini vurguladı.

yapı, kapasite ve istihdam hedefleri:

Tanıtım panelinde ön plana çıkan ekonomik hedefler arasında tesisin ilk etapta yıllık 140 milyon litre üretim kapasitesine ulaşmasının planlandığı ve yatırımın doğrudan 110'un üzerinde kişiye istihdam sağlamayı hedeflediği yer aldı. Uludağ İçecek Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Kızıl, Malatya yatırımının Bursa'daki üretim gücünü tamamlayarak şirketi Doğu ve Güneydoğu Anadolu'ya daha yakınlaştıracağını; bunun dağıtım esnekliğini ve bölgesel erişimi artıracağını belirtti.

Panel, COP31'in ilk günü 9 Kasım'da Yeşil Bölge'deki Dirençli Şehirler Programlama Alanı 2'de gerçekleştirildi; moderatörlüğünü Harvard Business Review Genel Yayın Yönetmeni Serdar Turan üstlendi. Uludağ İçecek'in sunumuna Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Türkiye ve Kafkasya Genel Müdürü Elisabetta Falcetti de katkı sağladı.

sürdürülebilir tasarım ve enerji planları:

Şirket, tesisin tasarım aşamasından başlayarak kaynak verimliliğini önceliklendirdiklerini açıkladı. Proje kapsamında tesisin LEED Gold sertifikası hedefiyle planlandığı, bunun için enerji ve su kullanımının optimize edilmesi, üretim kayıplarının azaltılması ve dijital verimlilik uygulamalarının devreye alınacağı belirtildi. Ayrıca yatırım kapsamına 4 MWp gücünde güneş enerjisi sistemi dahil edilmesi öngörülüyor.

Ömer Kızıl, sürdürülebilirlik iddiasının tasarımla başladığını ve işletme sonuçlarıyla doğrulanması gerektiğini ifade ederek, “Bizim için esas olan bu hedeflerin sahadaki karşılığını ölçmek ve doğrulanmış sonuçlarla ortaya koymak” mesajını verdi. Bu yaklaşım, sürdürülebilirlik hedeflerinin raporlanması ve izlenebilirliğine odaklanmayı da içeriyor.

iklim finansmanı ve ebrd iş birliğinin rolü:

Panelde ayrıca iklim finansmanının sanayi yatırımlarındaki rolü ile ekonomik toparlanmanın nasıl kalıcı yatırımlarla desteklenebileceği tartışıldı. Kızıl, EBRD ile yürütülen iş birliğinin yatırımın uzun vadeli yönetimine katkı sağladığını ve projenin çevresel, sosyal performans ile kurumsal yönetişim (ESG) unsurlarının yönetiminde kapsamlı bir çerçeve oluşturduğunu söyledi.

Elisabetta Falcetti ise iklim finansmanının sadece ekipman alımıyla sınırlı kalmaması gerektiğini, finansmanın yatırımların niteliğini de iyileştirmesi gerektiğini vurguladı. Falcetti, Malatya yatırımının istihdam, beceri gelişimi ve bölgesel tedarik zincirlerine potansiyel katkılarının zaman içinde değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Panelde öne çıkan bir diğer konu da depremden etkilenen bölgelerde ekonomik toparlanmanın kalıcı yatırımlarla desteklenmesi oldu. Katılımcılar, sürdürülebilir kalkınma, iklim finansmanı ve bölgesel dayanıklılığın birbirini tamamlayan unsurlar olduğu konusunda mutabık kaldı.

Uludağ İçecek'in COP31'deki sunumu, şirketin sadece kapasite artırımı hedeflemediğini; yatırım kararını çevresel ve sosyal performans kriterleri ile bütünleştirdiğini de gösterdi. Şirket yetkilileri, proje ilerledikçe hedeflerin ölçülebilir göstergelerle takip edileceğini ve sonuçların şeffaf şekilde raporlanacağını taahhüt etti.

Malatya'daki yatırımın hayata geçirilmesi halinde, bölgesel sanayi altyapısına yapılacak katkı, istihdam olanakları ve yerel tedarik zincirlerinin güçlenmesi gibi etkiler izlenecek. Projenin finansman, tasarım ve işletme aşamalarındaki uygulamalar, Uludağ İçecek'in sürdürülebilir sanayi yaklaşımının somut bir sınavı olacak.

ULUDAĞ İÇECEK TÜRK A.Ş., ANTALYA’DA DÜZENLENEN BİRLEŞMİŞ MİLLETLER İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ KONFERANSI (COP31) KAPSAMINDA MALATYA’DA HAYATA GEÇİRECEĞİ YENİ ÜRETİM TESİSİ YATIRIMINI VE SÜRDÜRÜLEBİLİR SANAYİ VİZYONUNU ANLATTI. İLK ETAPTA YILLIK 140 MİLYON LİTRE ÜRETİM KAPASİTESİNE ULAŞMASI PLANLANAN TESİSTE 110’UN ÜZERİNDE KİŞİYE DOĞRUDAN İSTİHDAM SAĞLANMASI HEDEFLENİYOR.