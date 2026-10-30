Uludağ İhracatçı Birlikleri'nde meme kanseri farkındalığı ve erken teşhise çağrı

Seminerin ana başlığı ve kapsamı:

Burtom Konur Cerrahi Tıp Merkezi Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Doğan Fakıoğlu, "Meme Kanseri: Farkındalık ve Erken Teşhisin Önemi" başlıklı seminerde Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) personeline hastalığın küresel boyutlarından tanı ve tedavi seçeneklerine, yaşam tarzı önerilerinden toplumsal farkındalığa kadar geniş bir çerçevede bilgi verdi.

Küresel veriler ve erken teşhisin önemi:

Fakıoğlu, meme kanserinin kadınlarda en sık görülen kanser türü olduğunu belirterek dünyada yılda 2,3 milyon yeni vaka tespit edildiğini ve yaklaşık 760 bin kadının hayatını kaybettiğini aktardı. Her sekiz kadından birinin yaşamı boyunca bu riskle karşılaşabileceğine dikkat çekerek, erken teşhisin tedavi başarısını ve sağkalımı doğrudan iyileştirdiğini vurguladı.

Tanı yöntemleri ve risk faktörleri:

Seminerde tanıda kullanılan başlıca yöntemler olarak mamografi, ultrason, MRI ve biyopsi öne çıkarıldı. Tedavi planının hastaya özel belirlendiğini belirten Fakıoğlu, cerrahi müdahale ile sistemik tedaviler arasından uygun seçimin yapıldığını ifade etti. Risk faktörleri arasında yaş (özellikle 50 yaş üstü), genetik yatkınlık ve hormonal etkiler olduğunu hatırlattı.

Yaşam tarzı, yeni tedavi yaklaşımları ve psikososyal destek:

Fakıoğlu, meyve, sebze, tam tahıl ve yağsız protein ağırlıklı dengeli beslenme ile düzenli fiziksel aktivitenin meme kanseri riskini azalttığını; sigara ve aşırı alkol tüketiminden kaçınmanın, stres yönetimi ve düzenli uykunun önemli olduğunu belirtti. Tıp alanındaki yeniliklerden söz ederek hedefli tedaviler, genetik profillere dayalı kişiselleştirilmiş tıp uygulamaları ve gelişmiş görüntüleme teknolojilerinin hastalara umut sunduğunu aktardı. Tedavi sürecinde psikolojik desteğin, aile ve sosyal çevrenin rolünü vurgulayarak psikolog, psikiyatrist veya sosyal hizmet uzmanlarından destek alınmasının hastanın dayanıklılığını artırdığını söyledi.

Toplumsal düzeyde farkındalığı artırmak için konferanslar, yürüyüşler ve kampanyalar ile hasta ve yakınları için kurulan destek gruplarının önemine değinen Fakıoğlu, toplumun tüm paydaşlarının el ele vermesi halinde erken teşhis ve uygun tedaviyle sağkalım oranlarının belirgin şekilde yükseleceğini belirtti. Seminer, düzenli tarama ve aylık kendi kendine muayenenin hayat kurtarıcı olabileceği çağrısıyla sonlandırıldı.

BURTOM KONUR CERRAHİ TIP MERKEZİ GENEL CERRAHİ UZMANI OP. DR. DOĞAN FAKIOĞLU, "MEME KANSERİ FARKINDALIK AYI" NEDENİYLE ULUDAĞ İHRACATÇI BİRLİKLERİ (UİB) PERSONELİNE YÖNELİK "MEME KANSERİ: FARKINDALIK VE ERKEN TEŞHİSİN ÖNEMİ" KONULU BİR SEMİNER VERDİ. SEMİNERDE HASTALIĞIN KÜRESEL BOYUTLARINDAN RİSK FAKTÖRLERİNE, TANI VE TEDAVİ SÜREÇLERİNDEN YAŞAM TARZINA KADAR TÜM KONULAR DETAYLARIYLA ELE ALINDI.