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Ulukışla Çiftehan'da köy evine baskın: 350 gram uyuşturucu ve 5 kök kenevir bulundu

Ulukışla Çiftehan'da jandarma ekiplerinin operasyonunda 350 gram uyuşturucu ile 5 kök kenevir ele geçirildi; 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 11:59

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Ulukışla Çiftehan'da köy evine baskın: 350 gram uyuşturucu ve 5 kök kenevir bulundu

operasyon ayrıntıları:

Niğde İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen narkotik çalışmalar kapsamında, Ulukışla ilçesine bağlı Çiftehan köyünde bir şahsın ikametinde arama gerçekleştirildi. Yapılan operasyonda ekipler, ev ve çevresinde yapılan aramalarda toplamda 350 gram uyuşturucu madde ile 5 kök kenevir bitkisi tespit etti.

ele geçirilenler ve deliller:

Adreste ele geçirilen malzemeler emniyete ait tutanakla kayıt altına alındı. Olay yerinde bulunan 350 gram uyuşturucu ve 5 kök kenevir bitkisine el konuldu. Ele geçen maddeler ve bitkiler, delil niteliğiyle muhafaza altına alındı ve gerekli kriminal incelemeye sevk edildi.

hukuki süreç:

Operasyon sonrası gözaltına alınan şüpheli hakkında Cumhuriyet savcılığı talimatıyla adli işlem başlatıldı. Şüpheliye yönelik işlemler kapsamında, 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak', 'kabul etmek veya bulundurmak' ve 'yasadışı ekim' suçlamaları çerçevesinde soruşturma yürütülüyor. Konuyla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Olay, bölgedeki narkotik mücadele faaliyetlerinin bir parçası olarak değerlendiriliyor; yetkililer, benzer olayların önüne geçmek için denetim ve takiplerin süreceğini açıkladı.

ULUKIŞLA’DA UYUŞTURUCU OPERASYONU

ULUKIŞLA’DA UYUŞTURUCU OPERASYONU

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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