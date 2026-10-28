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Ulus Dağı’nda 150 doğaseverle cumhuriyet coşkusu

Sındırgı'daki Ulus Dağı doğa yürüyüşüne 150 doğasever katıldı; ellerinde Türk bayraklarıyla 13 kilometre yürünerek Cumhuriyet'in 103. yılı coşkuyla kutlandı.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 12:13

GÜNCELLEME: 28 Ekim 2026 - 12:25

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Ulus Dağı’nda 150 doğaseverle cumhuriyet coşkusu

Ulus Dağı’nda zirvede cumhuriyet kutlaması

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde Cumhuriyet’in 103. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen doğa yürüyüşüne 150 doğasever katıldı. Ellerinde Türk bayraklarıyla başlayan yürüyüş, sonbaharın sarı, kızıl ve yeşil tonlarına bürünen Ulus Dağı eteklerinden başlayıp zirveye kadar devam etti.

Etkinliğin rotası ve atmosferi:

Sındırgı Belediyesi ile Balıkesir Dağcılık ve Arama Kurtarma İhtisas Spor Kulübü (BALDAK) iş birliğinde organize edilen yürüyüşte katılımcılar, Ulus Dağı’nın eşsiz manzarası eşliğinde yaklaşık 13 kilometreyi tamamladı. Parkur boyunca doğanın renkleri ile Cumhuriyet coşkusu iç içe geçti ve zirvede oluşan görüntüler etkinliğe katılanlar tarafından fotoğraflandı.

Yürüyüşe katılanlar, hem fiziksel aktivite hem de toplumsal dayanışma duygusunu güçlendiren bu tür etkinliklerin önemine vurgu yaptı. Katılımcılar, doğayla iç içe kutlama yapmanın kendilerine ayrı bir heyecan ve birlik hissi verdiğini belirtti.

Yetkililerden gelen mesajlar:

Belediye Başkanı Serkan Sak, etkinliğe ilişkin yaptığı açıklamada, "Cumhuriyet coşkusunu ilçenin doğal güzellikleri arasında vatandaşlarla birlikte yaşamaktan mutluluk duyuyoruz" dedi ve ekledi: "Cumhuriyetimizin 103. yılına ulaşmanın gururunu ve heyecanını, Sındırgı’mızın en güzel doğal miraslarından biri olan Ulus Dağı’nda hemşehrilerimizle birlikte yaşadık."

BALDAK Başkanı Melike Günaydın ise şu değerlendirmeyi yaptı: "Cumhuriyetimizin 103. yıl dönümünü Ulus Dağı’nın eşsiz doğasında, Türk bayraklarımız eşliğinde kutlamaktan büyük mutluluk duyduk. Etkinliğimize katılarak bu güzel coşkuyu bizimle paylaşan tüm doğaseverlere teşekkür ediyorum. Organizasyonun gerçekleştirilmesine katkı sunan Sındırgı Belediyesine ve Belediye Başkanımız Serkan Sak’a desteklerinden dolayı şükranlarımı sunuyorum. Cumhuriyetimizin değerlerini yaşatmaya, doğa sevgisini yaygınlaştırmaya ve vatandaşlarımızı doğayla buluşturmaya devam edeceğiz".

Etkinlik, hem fiziksel aktivite hem de toplumsal dayanışma açısından örnek teşkil etti. Katılımcılar, ilerleyen dönemlerde benzer doğa etkinliklerinin devam etmesini ve Cumhuriyet değerlerinin bu tür etkinliklerle genç kuşaklara aktarılmasını temenni etti.

SINDIRGI’DA CUMHURİYET COŞKUSU ULUS DAĞI ZİRVESİNE TAŞINDI

SINDIRGI’DA CUMHURİYET COŞKUSU ULUS DAĞI ZİRVESİNE TAŞINDI

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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