Dolar 48,8328 +0,06%
Euro 55,6980 -0,32%
Bist 13.252,10 +0,40%
Altın Gram 6.798,77 -1,05%
EUR/USD 1,1403 -0,44%
Brent Petrol 97,02 +1,69%
--°

Uluslar ligi'nde Fransa maçını Felix Zwayer yönetecek

25 Eylül Cuma 20.00'de Kocaeli Stadyumu'nda Türkiye-Fransa maçını Alman hakem Felix Zwayer yönetecek; yardımcıları Robert Kempter ve Nikolai Kimmeyer.

GİRİŞ: 23 Eylül 2026 - 11:50

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Sinem Aksoy

Uluslar ligi'nde Fransa maçını Felix Zwayer yönetecek

Türkiye - Fransa mücadelesinin hakemi açıklandı

UEFA Uluslar A Ligi A Grubu ilk hafta maçında Türkiye ile Fransa arasında oynanacak karşılaşmanın hakem ataması belli oldu. Karşılaşmayı, Almanya Futbol Federasyonu'ndan Felix Zwayer yönetecek.

maçın yeri ve günü:

Karşılaşma, 25 Eylül Cuma günü saat 20.00'de Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak. Mücadele, Uluslar Ligi 1. Grup'un açılış haftasında yer alıyor ve her iki takım için de turnuvada erken puan mücadelesi anlamına geliyor.

hakem kadrosu ve VAR ekibi:

Zwayer'in saha içindeki yardımcıları olarak Robert Kempter ile Nikolai Kimmeyer görev alacak; dördüncü hakemlik görevini ise Florian Badstübner üstlenecek. Video Yardımcı Hakem (VAR) koltuğunda Christian Dingert bulunurken, AVAR olarak Johann Pfeifer görev yapacak.

Türkiye - Fransa maçı için açıklanan bu atama, müsabakanın yönetim kadrosunu netleştiriyor. Hakem ve VAR ekiplerinin duyurulmasıyla birlikte teknik heyetler ve taraftarlar, maç hazırlıklarını ve beklentilerini bu kadroya göre şekillendirecek.

UEFA ULUSLAR A LİGİ 1. GRUP İLK HAFTASINDA TÜRKİYE İLE FRANSA ARASINDA OYNANACAK MÜSABAKAYI ALMAN...

UEFA ULUSLAR A LİGİ 1. GRUP İLK HAFTASINDA TÜRKİYE İLE FRANSA ARASINDA OYNANACAK MÜSABAKAYI ALMAN HAKEM FELİX ZWAYER YÖNETECEK.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Trabzonspor'dan tescilli imaj uyarısı: Salah görselleri ticari kullanımda izin y...
images

Körfez Gençlerbirliği üçüncü çeyrekte öne geçip Gebze Olimpik'i mağlup etti
images

Emenike'den Fenerbahçe'ye samimi ziyaret
images

Aydınspor yeni sezon hazırlıklarına 'şampiyonluk' parolasıyla başladı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Nallıhan belediye başkanı Ertunç Güngör 'önce emanet' diyerek CHP'den istifa etti

Kemer'de risk azaltma odaklı afet koordinasyonu güçlendiriliyor

Trabzonspor'dan tescilli imaj uyarısı: Salah görselleri ticari kullanımda izin yok

Antalya'da ani fenalaşma trafikte ölümle sonuçlandı

TREND HABERLER

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Memleketinde karşılanan diva: Bülent Ersoy Bursa gecesinde övgü topladı

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Yeni jandarma havacılık birimi Samsun’da faaliyete hazırlanıyor

Sahilde konser gecesi: Sinan Akçıl Erdemli'yi coşturdu

Sahne önünde sigara içilmesine tepki gösteren Oğuzhan Koç, konseri sürdürdü