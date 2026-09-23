Uluslar ligi'nde Fransa maçını Felix Zwayer yönetecek

Türkiye - Fransa mücadelesinin hakemi açıklandı

UEFA Uluslar A Ligi A Grubu ilk hafta maçında Türkiye ile Fransa arasında oynanacak karşılaşmanın hakem ataması belli oldu. Karşılaşmayı, Almanya Futbol Federasyonu'ndan Felix Zwayer yönetecek.

maçın yeri ve günü:

Karşılaşma, 25 Eylül Cuma günü saat 20.00'de Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak. Mücadele, Uluslar Ligi 1. Grup'un açılış haftasında yer alıyor ve her iki takım için de turnuvada erken puan mücadelesi anlamına geliyor.

hakem kadrosu ve VAR ekibi:

Zwayer'in saha içindeki yardımcıları olarak Robert Kempter ile Nikolai Kimmeyer görev alacak; dördüncü hakemlik görevini ise Florian Badstübner üstlenecek. Video Yardımcı Hakem (VAR) koltuğunda Christian Dingert bulunurken, AVAR olarak Johann Pfeifer görev yapacak.

Türkiye - Fransa maçı için açıklanan bu atama, müsabakanın yönetim kadrosunu netleştiriyor. Hakem ve VAR ekiplerinin duyurulmasıyla birlikte teknik heyetler ve taraftarlar, maç hazırlıklarını ve beklentilerini bu kadroya göre şekillendirecek.

UEFA ULUSLAR A LİGİ 1. GRUP İLK HAFTASINDA TÜRKİYE İLE FRANSA ARASINDA OYNANACAK MÜSABAKAYI ALMAN HAKEM FELİX ZWAYER YÖNETECEK.