Uluslararası iş birliği için Bakü ve Erzincan arasında yeni adımlar tartışıldı

Bakü Avrasya Üniversitesi temsilcisi EBYÜ'de

Doç. Dr. Sevda Rzayeva, Bakü Avrasya Üniversitesi Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Rektör Yardımcısı sıfatıyla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi'ni ziyaret ederek Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız ile makam görüşmesi yaptı. Ziyarette Rektör Kuyrukluyıldız'ın eşi Nursel Kuyrukluyıldız ile rektör yardımcıları Prof. Dr. Adem Başıbüyük, Prof. Dr. Meryem Özturan Sağırlı, Prof. Dr. Erhan Zeytun ve kongre başkanı Dr. Öğr. Üyesi Kader Altın da yer aldı.

Görüşmenin odağı:

Toplantıda, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki dostluk ve kardeşlik ilişkileri çerçevesinde yükseköğretim alanında akademik ve bilimsel iş birliği imkanları ele alındı. Taraflar, üniversiteler arası değişim, ortak araştırma ve ortak programların geliştirilmesinin yanı sıra Türk dünyasının ortak kültürel değerleri temelinde ilişkilerin güçlendirilmesinin önemine vurgu yaptı.

Kongre ve takdim:

Rzayeva, Erzincan'a katılmak üzere bulunduğu "Bozkırın Kızlarından Küresel Liderlere: Türk Dünyasının Kadın Liderleri Kongresi" kapsamında EBYÜ'de bulundı. Ziyarette Rektör Kuyrukluyıldız, misafirine günün anısına bir plaket takdim etti; görüşme, hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi.

BAKÜ AVRASYA ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLERDEN SORUMLU REKTÖR YARDIMCISI DOÇ. DR. SEVDA RZAYEVA, ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (EBYÜ) REKTÖRÜ PROF. DR. UFUK KUYRUKLUYILDIZ'I ZİYARET ETTİ