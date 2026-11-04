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Uluslararası işbirliği ve projeler masaya yatırıldı: Türkiye Ulusal Ajans uzmanları Rektör Prof. Dr. Nusret Akpolat'ı ziyaret etti

Ulusal Ajans uzmanları İnönü Üniversitesi'ndeki Erasmus+ toplantısı sonrası Rektör Prof. Dr. Nusret Akpolat'ı ziyaret ederek projeleri görüştü.

GİRİŞ: 04 Kasım 2026 - 09:32

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EDİTÖR: İrem Özkan

Uluslararası işbirliği ve projeler masaya yatırıldı: Türkiye Ulusal Ajans uzmanları Rektör Prof. Dr. Nusret Akpolat'ı ziyaret etti

Ziyaretin amacı ve gündemi:

Ziyaret, İnönü Üniversitesi'nde gerçekleştirilen Erasmus+ Merkezi Projeler Bilgilendirme Toplantısının ardından yapıldı. Toplantı ve devamındaki görüşmelerde, üniversitenin yürüttüğü ve planlanan projelerin koordinasyonu ile uluslararasılaşma stratejileri ele alındı.

Katılımcılar ve kurum temsilcileri:

Rektör Prof. Dr. Nusret Akpolat makamında Türkiye Ulusal Ajans uzmanlarını kabul etti. Ziyarette, Fırat Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Işıl Şahin Gülter ile Türkiye Ulusal Ajansı uzmanları Dr. Handan Boyar, Arzu Çetin ve Damla Erdem hazır bulundu. İnönü Üniversitesi'nden ise Dış İlişkiler Birimi Başkanı Doç. Dr. Ahmet Turan ve Öğretim Görevlisi Dr. Tayyar Emre toplantıya katıldı.

Değerlendirmeler ve sonuç:

Görüşmelerde, Erasmus+ programı kapsamında yürütülen projeler, Avrupa Birliği projeleri ile üniversitenin uluslararası işbirliklerinin güçlendirilmesi üzerinde duruldu. Taraflar, uygulamadaki deneyimler ve proje kapasitelerinin artırılmasına yönelik fikir alışverişinde bulundu. Ziyaret, karşılıklı görüş alışverişinin ardından sona erdi.

TÜRKİYE ULUSAL AJANS UZMANLARINDAN REKTÖR AKPOLAT’A ZİYARET

TÜRKİYE ULUSAL AJANS UZMANLARINDAN REKTÖR AKPOLAT’A ZİYARET

İrem Özkan

İrem Özkan

 Yapay Zeka & Teknoloji Editörü

Yapay zeka gelişmeleri, mobil uygulamalar, yazılım dünyası ve sosyal medya haberlerinde uzmanlaşmış genç editör.

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