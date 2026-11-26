Ümraniye’ye iki ödül:

Ümraniye Belediyesi, Marmara Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen 11. Altın Karınca Ödüllerinde iki ayrı projesiyle ödüle layık görüldü. Belediye, Moda ve Stil Okulu ile Sosyal Hizmetler kategorisinde, Güneş Enerjisi Santrali (GES) ise İklim Değişikliği ve Çevre Yönetimi kategorisinde ödül aldı. Organizasyona bu yıl 10 farklı kategoride toplam 396 proje başvurdu ve ödüller Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım tarafından teslim alındı.

Altın Karınca'nın değerlendirme ölçütleri:

Jüri değerlendirmesinde projelerin kentsel yaşama ve belediyenin gelişimine sunduğu katkı, özgünlük ve yenilikçilik, farklı belediye ve şehirlerde uygulanabilirlik, hazırlık ve finansman süreçlerindeki paydaş katkısı ile sürdürülebilirlik ve Birleşmiş Milletler kalkınma hedefleriyle ilişkisi temel ölçütler olarak öne çıktı. Bu kriterler çerçevesinde Ümraniye projeleri, sosyal belediyecilik ve çevresel sürdürülebilirlik alanlarında olumlu sonuçlar verdi.

Moda ve Stil Okulu ile eğitimden istihdama:

Moda ve Stil Okulu, kadınların mesleki gelişimini desteklemek, üretim yoluyla ekonomik hayata katılımlarını artırmak ve moda sektöründe yetkin tasarımcılar yetiştirmek amacıyla planlandı. Merkez aynı zamanda gençlere yükseköğretime hazırlık desteği sunuyor ve özel bireylerin eğitim olanaklarından yararlanmasını hedefliyor. Akademi Ümraniye Moda Okulunda şu anda 16 farklı branşta, 26 sınıfta 442 öğrenci eğitim görüyor. Katılımcılar tekstil, moda tasarımı, kalıp hazırlama, dikiş teknikleri, stil danışmanlığı, ürün fotoğrafçılığı ve dijital tasarım gibi alanlarda uzman eğitmenlerle çalışıyor. Proje, Ümraniye Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yürütüldü ve Taipei Ekonomi ve Kültür Misyonu iş birliğiyle atölyelere modern dikiş ve tasarım makineleri kazandırılarak eğitim altyapısı güçlendirildi.

Güneş enerjisi yatırımı ve çevresel etkileri:

Güneş Enerjisi Santrali (GES) projesi, belediyenin enerji verimliliği hedeflerini yenilenebilir enerji ile desteklemeyi amaçlıyor. Proje, Elazığ’ın Maden ilçesinde, 170 dönümlük Hazine arazisi üzerinde yapılıyor. Santralin 13.728 kWp kurulu güce sahip olması planlanıyor; yıllık yaklaşık 22-24 milyon kWh temiz elektrik üretmesi ve yılda yaklaşık 10 bin ton karbondioksit salımını önlemesi öngörülüyor. Belediye, projenin 25 yıl boyunca elektrik maliyetlerini karşılamasını hedeflerken, aynı zamanda doğal kaynakların korunmasına ve yenilenebilir enerji kullanımının yaygınlaşmasına katkı sağlamayı amaçlıyor.

Başkanın değerlendirmesi ve sonraki adımlar:

İsmet Yıldırım, kazanılan iki ödülle ilgili olarak, "Ümraniye’mizin bugününe değer katarken geleceğini de düşünüyoruz. Kadınlarımızın eğitim ve istihdam imkanlarını artıran projelerden yenilenebilir enerji yatırımlarına kadar her alanda kalıcı ve sürdürülebilir çalışmalar ortaya koyuyoruz. Bu başarıda emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Ümraniye’miz için üretmeye, geliştirmeye ve yeni projeler hayata geçirmeye devam edeceğiz" dedi. Belediye, mevcut projelerin yaygınlaştırılmasını ve benzer uygulamaların diğer ilçelerle paylaşılmasını hedefliyor.

ÜMRANİYE BELEDİYESİ, MARMARA BELEDİYELER BİRLİĞİ TARAFINDAN DÜZENLENEN 11. ALTIN KARINCA ÖDÜLLERİ’NDE İKİ ÖNEMLİ PROJESİYLE ÖDÜLE LAYIK GÖRÜLDÜ.