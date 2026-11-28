etkinlik ve katılımcılar:

Manisa'nın Demirci ilçesinde, Demirci Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen programda üniversite öğrencileri ve gençlik merkezi gönüllüleri Kerpiçlik Köyü İlkokulu'nu ziyaret etti. Etkinlikte, Demirci GSB Yurdunda kalan Eğitim Fakültesi öğrencileri ile Demirci Mehmet Akif Ersoy Gençlik Merkezi gönüllüleri bir araya gelerek miniklere kırtasiye ve spor malzemeleri ile çeşitli hediyeler takdim etti.

okul bahçesi çocukların neşesiyle renklendi:

Okul bahçesinde kurulan sportif parkurlarda gönüllüler ve öğrenciler birlikte oyunlar oynadı; yüz boyama etkinlikleri ve palyaço gösterileriyle küçüklere keyifli anlar sunuldu. Program boyunca geleceğin öğretmenleri olan üniversite öğrencileri, çocuklarla yakından ilgilenerek onlarla gönül bağı kurdu ve eğlenceli aktivitelerle öğrencilerin yüzlerinde tebessüm oluşturdu.

çevre bilinci ve dayanışma:

Etkinliğin sonunda gençler, okul bahçesi ve çevresinde temizlik çalışması gerçekleştirdi; böylece çocuklara çevre temizliğinin ve doğayı korumanın önemi uygulamalı olarak gösterildi. Programa Demirci Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Bilal Yılmaz, Eğitim Şube Müdürü Mehtap Şirin, Demirci Yurt Müdürü Esma Ege, üniversite öğrencileri ve gençlik merkezi gönüllüleri katıldı. Gençlerin gönüllülük ruhuyla gerçekleştirdiği etkinlik, toplumsal dayanışma ve yardımlaşmanın örneğini sergileyerek köy okulunda öğrenim gören çocukların hafızasında unutulmaz bir gün bıraktı.

MANİSA’NIN DEMİRCİ İLÇESİNDE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ VE GENÇLİK MERKEZİ GÖNÜLLÜLERİ, KERPİÇLİK KÖYÜ İLKOKULUNU ZİYARET EDEREK MİNİK ÖĞRENCİLERİN YÜZÜNÜ GÜLDÜRDÜ. ÇOCUKLARA KIRTASİYE VE SPOR MALZEMELERİNİN YANI SIRA ÇEŞİTLİ HEDİYELER TAKDİM EDEN GENÇLER, DÜZENLEDİKLERİ EĞLENCELİ ETKİNLİKLERLE ÖĞRENCİLERE UNUTULMAZ BİR GÜN YAŞATTI.