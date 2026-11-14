Dolar 50,3447 +0,12%
Euro 55,4947 -0,22%
Bist 11.842,82 +1,51%
Altın Gram 6.290,44 +0,03%
EUR/USD 1,1028 -0,29%
Brent Petrol 95,84 +0,02%
--°

Ünlü isimler COP31'de Türkiye Pavilyonu ve COPArt'ın eserleriyle iklime dikkat çekti

Antalya'daki COP31'de oyuncular ve spor spikeri, Türkiye Pavilyonu ve COPArt'ı gezerek 'Hâlâ Mümkün' temasıyla sergilenen eserlerle iklime dikkat çekti.

GİRİŞ: 14 Kasım 2026 - 11:28

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Ünlü isimler COP31'de Türkiye Pavilyonu ve COPArt'ın eserleriyle iklime dikkat çekti

COP31'de Türkiye Pavilyonu ve COPArt'ta buluşma

Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı COP31 kapsamında oluşturulan alanlarda, sanat ve spor dünyasından isimler bir araya geldi. Etkinlikler, ziyaretçilere iklim krizine ilişkin farkındalığı sanat aracılığıyla aktarmayı hedefliyor.

Türkiye Pavilyonu, spor ve sanatın kesiştiği etkinliklerle alanı gezenlere farklı deneyimler sundu. Aynı zamanda COPArt alanı, dış mekan yerleştirmeleri ve disiplinlerarası eserlerle dikkat çekti.

Katılımcılar ve ziyaret

Etkinlikte oyuncular Deniz Can Aktaş, Ece Çeşmioğlu Ölmez, Devrim Özkan, Sümeyye Aydoğan ve Kerem Cem ile ünlü spor spikeri Ertem Şener COPArt'ı gezdi. Konuklar, doğadan ve çevreden ilham alan eserleri yakından inceleme fırsatı buldu.

Sergi teması ve hedefler:

COPArt, "Hâlâ Mümkün / Still Possible" temasıyla resimlerden heykellere, açık hava enstalasyonlarından farklı disiplinlerdeki çalışmalara kadar geniş bir seçkiyi ziyaretçilerle buluşturuyor. Proje, sanatın birleştirici gücünü kullanarak iklim değişikliğine dikkat çekmeyi amaçlıyor.

Etkinlik organizatörleri, serginin iklim krizine karşı ortak sorumluluk bilincini güçlendirmeyi ve sürdürülebilir bir gelecek için harekete geçme çağrısı yapmayı hedeflediğini vurguladı. COPArt, COP31 boyunca ziyaretçilere ilham vermeye devam edecek ve daha yaşanabilir bir dünya için farkındalık yaratmayı sürdürecek.

COP31&#039;de ünlü isimler Türkiye Pavilyonu ve COPArt&#039;ı gezdi

COP31'de ünlü isimler Türkiye Pavilyonu ve COPArt'ı gezdi

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Zaman daralıyor: COP31'de taktiksel gecikmeler yerine uzlaşma çağrısı
images

gaziantep ulaşımına iki yeni yatırım: nizip-karkamış yolu ve adliye kavşağı açıl...
images

Kıyıda sıradan olmayan anlar: Savrun Çayı'nda kedi ile farenin dakikalarca oyunu
images

Orhangazi'de lodos tekel bayiyi ağır şekilde vurdu

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Emekli öğretmenin öncülüğündeki kadın kooperatifi 10 bin metrekarelik serada üretime hazırlanıyor

Mezuna kalan BursaKart ile üniversite hazırlığına ulaşım desteği

Tavşanlı'da kavşakta çarpışma: iki kişi yaralandı

KBÜ ev sahipliğinde sca’26: akıllı şehirlerde etik, güvenlik ve dijital ikiz gündemi

TREND HABERLER

Esnaflar arasında şakalaşma tüfekle sonuçlandı: bir kişi ağır yaralandı

U15'te Kayseri'den farklı zafer: namağlup liderlik play-off biletini getirdi

Üniversite ve CW Enerji tarımda dikey güneş enerjisi uygulamasını hayata geçiriyor

Antalya'da COP31'i taşıyan hat: Türk Telekom'un dijital ve yeşil dönüşüm hamlesi

Kartepe'de kasımın erken karı aileleri zirveye taşıdı

Balıkesir Üniversitesi yönetimi Ayvalık Meslek Yüksekokulu'nda akreditasyon ve eğitim çalışmaları için bir araya geldi

Bursa firmaları Afrika pazarına ortak üretim ve teknolojiyle açılıyor

Çöken yönetim krizi çalışanlara faturayı kesti: Elazığ Özel Medikal Hospital'de ikinci eylem