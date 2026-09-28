Dolar 48,9773 +0,12%
Euro 55,7197 -0,04%
Bist 12.592,76 -2,38%
Altın Gram 6.538,76 -3,90%
EUR/USD 1,1373 -0,18%
Brent Petrol 100,00 +2,63%
--°

Ünye'de off-road gösterisi: Dr. Mehmet Hilmi Güler kupası İsa Yaşar ve Ahmet Köseoğlu'nun

Ordu’nun Ünye ilçesinde düzenlenen 19. Karadeniz Off-Road Kupası 2. ayağında ekipler zorlu parkurda yarıştı; 'Dr. Mehmet Hilmi Güler Best Kupası' İsa Yaşar ve Ahmet Köseoğlu'nun oldu.

GİRİŞ: 28 Eylül 2026 - 11:05

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Sinem Aksoy

Ünye'de off-road gösterisi: Dr. Mehmet Hilmi Güler kupası İsa Yaşar ve Ahmet Köseoğlu'nun

Ünye'de 19. Karadeniz Off-Road Kupası 2. ayak yarışları tamamlandı

Ordu Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde ve Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) iş birliğiyle düzenlenen 19. Karadeniz Off-Road Kupası’nın 2. ayak yarışları, Ordu’nun Ünye ilçesinde gerçekleşti. Organizasyon iki gün sürdü ve Türkiye’nin farklı illerinden gelen ekipler, çok sayıda otomobil sporseverinin izlediği zorlu bir parkurda mücadele etti.

parkur ve katılımcı profili:

Yarışlar, bölgenin arazi koşularına uygun hazırlanan etaplarda yapıldı. Katılımcılar farklı kategorilerde puan ve derece mücadelesi verirken, organizasyonun ev sahibi Ordu Büyükşehir Belediyesi ile TOSFED koordinasyonu öne çıktı. Etkinlik iki gün boyunca yoğun takip gördü.

ödüller ve sonuçlar:

Organizasyonda Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler adına verilen Dr. Mehmet Hilmi Güler Best Kupası, pilot İsa Yaşar ve co-pilot Ahmet Köseoğlu çiftinin oldu.

S3 kategorisinde birinciliği İsa Yaşar ve Ahmet Köseoğlu elde etti; Samet Kaynar ve Mükerrem Toklucuoğlu ikinci sırayı aldı.

S4 kategorisinde dereceye girenler ise birinci Yasin Özman ve Erkan Ciriş, ikinci Durmuş Durmuş ve Serkan Özcan, üçüncü Mırza Nakashidze ve Giorgi Dvitzade oldu.

Genel otomobil kategorisinde de birinci İsa Yaşar ve Ahmet Köseoğlu, ikinci Yasin Özman ve Erkan Ciriş, üçüncü Durmuş Durmuş ve Serkan Özcan olarak kayda geçti.

Organizasyon, düzenlenen ödül töreninin ardından sona erdi.

19. KARADENİZ OFFROAD KUPASI’NIN 2. AYAK YARIŞLARI, ORDU’NUN ÜNYE İLÇESİNDE...

19. KARADENİZ OFFROAD KUPASI’NIN 2. AYAK YARIŞLARI, ORDU’NUN ÜNYE İLÇESİNDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Mardin'de sporla buluşma: gençlere altyapı ve destek vurgusu
images

yüksel yıldırım: kırgınlıkları bir kenara bırakıp omuz omuza olalım
images

Mersin'e iki madalya getiren parkurcu Esilay Odabaşı büyükler serbestte şampiyon
images

Muğla'dan Pekin'e: Continental takım kürsü umutlarını canlı tutuyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Gölbaşı'nda okul etkinlikleriyle 23 bin 4 süt dağıtımı yapıldı

Arkadaşını almaya gelen sürücü indikten sonra düşerek yaşamını yitirdi

Uşak'ta kaçak alkol ve tütün operasyonunda ruhsatsız silahlar da bulundu

Koyun Adası'nda karaya oturan yelkenliden iki kişi helikopterle kurtarıldı

TREND HABERLER

Erdoğan türkevi'nden ayrıldı: Türkiye Amerika. 100. Yılı Programı için yola çıktı

Türkan Şoray Tekirdağ sofrasında yöresel tatları keşfetti

Erdoğan'dan Türkevi'nde düşünce kuruluşlarıyla diyalog vurgusu

Bafra'da tarım işletmesinde çıkan saman deposu yangını 16 saatte kontrol altına alındı

Manhattan'da binlerce kişi Netanyahu'ya tepkisini yürüyüşle gösterdi

Malatya'da yeni eğitim döneminde öğrenci ve veli bilinci yükseltiliyor

türkiye halı sektörünün zirve buluşması: ihracatta rekorlar ve dijital dönüşüm çağrısı

Kahtalı Mıçe'yi anma: ses ve miras mezar başında yad edildi