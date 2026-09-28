Ünye'de off-road gösterisi: Dr. Mehmet Hilmi Güler kupası İsa Yaşar ve Ahmet Köseoğlu'nun

Ünye'de 19. Karadeniz Off-Road Kupası 2. ayak yarışları tamamlandı

Ordu Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde ve Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) iş birliğiyle düzenlenen 19. Karadeniz Off-Road Kupası’nın 2. ayak yarışları, Ordu’nun Ünye ilçesinde gerçekleşti. Organizasyon iki gün sürdü ve Türkiye’nin farklı illerinden gelen ekipler, çok sayıda otomobil sporseverinin izlediği zorlu bir parkurda mücadele etti.

parkur ve katılımcı profili:

Yarışlar, bölgenin arazi koşularına uygun hazırlanan etaplarda yapıldı. Katılımcılar farklı kategorilerde puan ve derece mücadelesi verirken, organizasyonun ev sahibi Ordu Büyükşehir Belediyesi ile TOSFED koordinasyonu öne çıktı. Etkinlik iki gün boyunca yoğun takip gördü.

ödüller ve sonuçlar:

Organizasyonda Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler adına verilen Dr. Mehmet Hilmi Güler Best Kupası, pilot İsa Yaşar ve co-pilot Ahmet Köseoğlu çiftinin oldu.

S3 kategorisinde birinciliği İsa Yaşar ve Ahmet Köseoğlu elde etti; Samet Kaynar ve Mükerrem Toklucuoğlu ikinci sırayı aldı.

S4 kategorisinde dereceye girenler ise birinci Yasin Özman ve Erkan Ciriş, ikinci Durmuş Durmuş ve Serkan Özcan, üçüncü Mırza Nakashidze ve Giorgi Dvitzade oldu.

Genel otomobil kategorisinde de birinci İsa Yaşar ve Ahmet Köseoğlu, ikinci Yasin Özman ve Erkan Ciriş, üçüncü Durmuş Durmuş ve Serkan Özcan olarak kayda geçti.

Organizasyon, düzenlenen ödül töreninin ardından sona erdi.

19. KARADENİZ OFFROAD KUPASI’NIN 2. AYAK YARIŞLARI, ORDU’NUN ÜNYE İLÇESİNDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ.