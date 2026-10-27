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Ünye'de uluslararası aramada olan Gürcistan vatandaşı gözaltına alındı

Ünye'de Interpol-Europol'ün ağırlaştırılmış işkence ve kasıtlı yasa dışı tutuklama suçundan kırmızı bültenle aradığı Gürcistan vatandaşı yakalandı.

GİRİŞ: 27 Ekim 2026 - 16:34

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Ünye'de uluslararası aramada olan Gürcistan vatandaşı gözaltına alındı

Ünye'de operasyon:

Ordu'nun Ünye ilçesinde, Interpol-Europol Daire Başkanlığı tarafından ağırlaştırılmış işkence ve kasıtlı yasa dışı tutuklama suçlarından kırmızı bültenle aranan bir Gürcistan vatandaşı yakalandı. Emniyet güçleri, yürütülen çalışmalar sonucu şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetin çalışması:

Ordu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat şube müdürlüklerinin koordineli çalışması sonucunda operasyon düzenlendi ve zanlı tespit edilerek ele geçirildi. Yapılan saha ve istihbarat çalışmaları, yakalamada belirleyici oldu.

Son işlemler:

Yakalanan şahıs, gerekli kimlik ve adli işlemlerin ardından Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi. Emniyet yetkilileri, soruşturmanın sürdüğünü ve uluslararası süreçlerin takip edileceğini açıkladı.

KIRMIZI BÜLTENLE ARANAN GÜRCİSTAN VATANDAŞI ORDU&#039;NUN ÜNYE İLÇESİNDE YAKALANDI.

KIRMIZI BÜLTENLE ARANAN GÜRCİSTAN VATANDAŞI ORDU'NUN ÜNYE İLÇESİNDE YAKALANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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