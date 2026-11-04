Üreticilere uygulayıcı eğitim: bitki koruma ürünlerinde güvenlik ve kalite ön planda

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesinde uygulayıcı eğitimi yapıldı

Bolu İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce düzenlenen "Bitki Koruma Ürünleri Uygulayıcı Eğitimi"nde üreticilere, tarımsal üretimde kalite ve gıda güvenliğini artırmaya yönelik kapsamlı bilgiler aktarıldı. Program, sahada doğru uygulamaların yaygınlaştırılması amacıyla kurumsal eğitim anlayışıyla gerçekleştirildi.

Eğitimin içeriği ve sunumları:

Eğitimde Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Çağrı Civan ile uzman teknik personel sunumlar yaptı. Oturumlarda bitki koruma ürünlerinin doğru zaman ve uygun şekilde kullanımı, uygulama sırasında alınması gereken iş sağlığı ve güvenliği önlemleri ile insan sağlığının ve çevrenin korunması konularına değinildi. Katılımcılara aynı zamanda aktif madde seçimi, doz ayarı ve uygulama tekniğinin önemi vurgulandı.

Ekipman kullanımı ve atık yönetimi:

Üreticilere tarımsal ilaçlama ekipmanlarının doğru kullanımı gösterilirken, oluşan atıkların güvenli şekilde bertaraf edilmesi için uygulamaya dönük öneriler sunuldu. Eğitimde ekipman bakımı, korunma ekipmanlarının (KKD) kullanımı ve kimyasal kalıntı risklerinin azaltılmasına ilişkin pratik yaklaşımlar paylaşıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, söz konusu bilgilendirme çalışmalarının sürdürülebilir tarımın desteklenmesi, gıda güvenilirliğinin artırılması ve ekolojik dengenin korunması hedefleri doğrultusunda devam edeceği bildirildi. Müdürlük, üreticilerin uygulayıcı bilgi seviyesini yükseltmeye yönelik benzer etkinlikleri sürdürmeyi planlıyor.

BOLU İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN ÜRETİCİLERE YÖNELİK DÜZENLENEN EĞİTİMDE, BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİNİN DOĞRU VE GÜVENLİ KULLANIMI ANLATILDI.