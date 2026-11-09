Üretime vurgu: GAİB başkanından 10 Kasım mesajı

Atatürk'ü anma ve üretim vurgusu:

TİM Yönetim Kurulu Üyesi ve Güneydoğu Anadolu Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 88. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Kadooğlu mesajında, Atatürk'ü rahmet, minnet ve saygıyla andıklarını belirtti.

Atatürk'ün vizyonuna atıf:

Kadooğlu, mesajında Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün yalnızca askeri bir deha olmadığını, aynı zamanda milletin çağdaş uygarlık seviyesinin üstüne çıkarılmasını hedefleyen büyük bir lider olduğunu vurguladı. Atatürk'ün izlediği yolun, ülkenin ekonomik bağımsızlık ve kalkınma çabalarına rehberlik etmeye devam ettiğini ifade etti.

Mesajında yer verdiği ifadeler arasında, Atatürk'ün inancından güç aldıklarını belirterek, "Türkiye Cumhuriyeti mesut, muvaffak ve muzaffer olacaktır" anlayışıyla çalıştıklarına dikkat çekti. Sanayici kimliğiyle ülkenin üretimine ve ihracatına katkı sağlamayı görev bildiklerini aktardı.

Üreten Türkiye hedefi:

Kadooğlu, Cumhuriyetin değerlerine sahip çıkmanın somut yolunun üretmek, istihdam oluşturmak ve ülkeyi geleceğe taşımak olduğunu söyledi. Ekonomik alanda atılacak adımların, Cumhuriyetin kazanımlarını güçlendireceğini belirtti.

Mesajını, "Bugün bizlere düşen en büyük görev; vatanımıza, bayrağımıza ve Cumhuriyetimize sahip çıkmak, ekonomik alanda ülkemizi daha da ileri taşımaktır" sözleriyle tamamlayan Kadooğlu, bu amaçla çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

Son olarak Kadooğlu, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşlarını ve tüm kahraman şehitleri rahmet ve saygıyla andığını belirtti.

CELAL KADIOĞLU