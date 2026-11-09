Dolar 50,1768 +0,08%
Euro 56,2371 +0,65%
Bist 11.586,50 +0,90%
Altın Gram 6.626,30 +0,80%
EUR/USD 1,1196 +0,47%
Brent Petrol 96,41 -1,94%
--°

Üretime vurgu: GAİB başkanından 10 Kasım mesajı

GAİB Başkanı Celal Kadooğlu, Atatürk'ü saygıyla anarak Cumhuriyetin mirasını üretim, istihdam ve ihracatla güçlendirme kararlılığını vurguladı.

GİRİŞ: 09 Kasım 2026 - 11:52

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Berk Doğan

Üretime vurgu: GAİB başkanından 10 Kasım mesajı

Atatürk'ü anma ve üretim vurgusu:

TİM Yönetim Kurulu Üyesi ve Güneydoğu Anadolu Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 88. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Kadooğlu mesajında, Atatürk'ü rahmet, minnet ve saygıyla andıklarını belirtti.

Atatürk'ün vizyonuna atıf:

Kadooğlu, mesajında Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün yalnızca askeri bir deha olmadığını, aynı zamanda milletin çağdaş uygarlık seviyesinin üstüne çıkarılmasını hedefleyen büyük bir lider olduğunu vurguladı. Atatürk'ün izlediği yolun, ülkenin ekonomik bağımsızlık ve kalkınma çabalarına rehberlik etmeye devam ettiğini ifade etti.

Mesajında yer verdiği ifadeler arasında, Atatürk'ün inancından güç aldıklarını belirterek, "Türkiye Cumhuriyeti mesut, muvaffak ve muzaffer olacaktır" anlayışıyla çalıştıklarına dikkat çekti. Sanayici kimliğiyle ülkenin üretimine ve ihracatına katkı sağlamayı görev bildiklerini aktardı.

Üreten Türkiye hedefi:

Kadooğlu, Cumhuriyetin değerlerine sahip çıkmanın somut yolunun üretmek, istihdam oluşturmak ve ülkeyi geleceğe taşımak olduğunu söyledi. Ekonomik alanda atılacak adımların, Cumhuriyetin kazanımlarını güçlendireceğini belirtti.

Mesajını, "Bugün bizlere düşen en büyük görev; vatanımıza, bayrağımıza ve Cumhuriyetimize sahip çıkmak, ekonomik alanda ülkemizi daha da ileri taşımaktır" sözleriyle tamamlayan Kadooğlu, bu amaçla çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

Son olarak Kadooğlu, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşlarını ve tüm kahraman şehitleri rahmet ve saygıyla andığını belirtti.

CELAL KADIOĞLU

CELAL KADIOĞLU

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Canik'ten üreticiye yeni destek: salep tohumu dağıtımı planlanıyor
images

İŞKUR'dan öğrencilerin kariyer yol haritasına pratik eğitim
images

Türkiye ve Çin'den yatırım çağrısı: yeşil dönüşümde ortaklık fırsatı
images

Sarar'da hisse devri ve miras tartışması: iflas yoluyla takip başlatıldı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Başiskele'ye eğitim kampüsü: 24 sınıflı Güzel İşler İlkokulu'nun temeli atıldı

Bayburt'ta organ bağışı için gençlere ve halka yönelik bilinçlendirme seferberliği

Döküm sırasında tavan vincinin kopması: HABAŞ fabrikasında 3 işçi yaşamını yitirdi

GAÜN hastanesi'nde derin TMS ile ruh sağlığında yeni seçenek

TREND HABERLER

Bilecik meclisinde tartışılan Sefo konseri 4 milyon liraya mal oldu

Gelecek anahtarda umut millette diyen Kaya, partinin ikinci yılını değerlendirdi

Belediye başkan yardımcısından Sefo konseri ve geçmiş ödemelere kapsamlı yanıt

Serbest piyasada dolar ve euro güne sınırlı artışla başladı

Yeka GES-2026'da 11 bölge için 785 MWe kapasiteli teklifler netleşti

Beykoz'dan kentsel dönüşüme hane başına 100 bin lira destek

Akbank’tan COP31’e kalıcı iklim finansmanı çağrısı: 2030 hedefi 2,5 trilyon TL

Türkiye ve İspanya’dan sağlık teknolojilerinde bilim köprüsü kuruluyor