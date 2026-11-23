lodosun etkisi:

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren lodos, Üsküdar sahilinde denizde dev dalgalar oluşturdu. Şiddetli rüzgârın etkisiyle İstanbul Boğazında yükselen dalgalar zaman zaman kıyıya vurdu ve bölgedeki yürüyüş yollarında çalkantılı görüntüler ortaya çıktı.

sahilde fotoğrafçılık ve izleyici yoğunluğu:

Gün batımıyla birlikte, Kız Kulesi ve Boğaz siluetini fotoğraflamak isteyen vatandaşlar sahile akın etti. Birçok kişi cep telefonlarıyla dalgaların yükselişini ve gün batımının renklerini kaydederken, bazıları manzaranın keyfini sessizce çıkardı. Ortaya çıkan kareler, sahildeki doğal hareketliliğin ve görsel zenginliğin altını çizdi.

dalgaların kıyıya yansıyan etkisi:

Dalgaların kıyıya vurması, sahil boyunca zaman zaman su sıçramalarına neden oldu; ancak görüntülerin asıl dikkat çeken yönü, rüzgâr ve ışığın birleşmesiyle oluşan kartpostallık manzaraydı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği anlar, bölgenin fotoğraf ve doğa meraklıları için özel anlar sundu.

İSTANBUL’DA SABAH SAATLERİNDEN İTİBAREN ETKİLİ OLAN LODOS, ÜSKÜDAR SAHİLİNDE DEV DALGALAR OLUŞTURDU. GÜN BATIMIYLA BİRLİKTE İSTANBUL BOĞAZI’NDA OLUŞAN MANZARAYI FOTOĞRAFLAMAK İSTEYEN VATANDAŞLAR, KIZ KULESİ SAHİLİNE AKIN ETTİ.