Üsküdar sahilinde rüzgarın dansı: dalgalar yürüyüş yolunu aştı, bazıları eğlendi

İstanbul'da gün boyu etkili olan kuvvetli rüzgar, gece saatlerinde Üsküdar sahilinde dev dalgalara dönüştü. Kıyıya vuran sular metrelerce yükselerek yürüyüş yollarını ve sahil bandını aştı.

fırtınanın etkileri:

Şiddetli rüzgarla birlikte oluşan dalgalar, sahil boyunca bazı noktaları kısa süreliğine su altında bıraktı. Yürüyüş yolları ve sahil bandındaki yükselen sular, bölgedeki geçişleri olumsuz etkiledi ve bazı lokasyonlarda kıyı şeridinde su taşkınları gözlendi.

vatandaşların tepkileri:

Kıyı şeridinde bulunan vatandaşlardan bazıları aniden yükselen sular nedeniyle ıslanmamak için hızla uzaklaşırken, bazıları dalgalara aldırış etmeyip deniz kenarında kalarak o anların keyfini çıkardı. Gözlemlere göre kalabalık içinde panik ve merak bir arada yaşandı; bazıları ıslanmaktan kaçındı, bazıları ise ıslanmayı göze aldı.

ŞİDDETLİ FIRTINA NEDENİYLE ÜSKÜDAR SAHİLİNDE DEV DALGALAR OLUŞTU