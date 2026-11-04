Uyarı: Bozüyük'te dolandırıcılık ve güvenlik önlemleri anlatıldı

Bozüyük'te dolandırıcılık uyarısı

Bozüyük Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütülen bilgilendirme çalışmasında vatandaşlar dolandırıcılık yöntemleri ve bunlardan korunma yolları hakkında bilgilendirildi. Etkinlikte ayrıca genel güvenlik konularına ilişkin uyarılar yapıldı ve dikkat edilmesi gereken noktalar paylaşıldı.

bilgilendirme çalışmasının içeriği:

Çalışmada 36 vatandaşa yönelik olarak, telefon, internet ve kapı önü dolandırıcılıklarına karşı alınacak tedbirler anlatıldı. Vatandaşlara olası senaryoların nasıl fark edileceği, kişisel ve finansal bilgilerin paylaşılmaması gerektiği vurgulandı. Bilgilendirme sırasında konuya ilişkin hazırlanan broşürler dağıtıldı.

güvenlik uygulamaları ve KADES:

Toplantıda ayrıca Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgi verilerek uygulamanın nasıl kullanılacağı gösterildi. Ekipler, dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşların bilinçli ve tedbirli hareket etmesinin önemine dikkat çekti ve karşılaşılan şüpheli durumların ilgili birimlere bildirilmesini önerdi.

Polislik birimi, düzenli bilgilendirme faaliyetleriyle toplumsal güvenliği güçlendirmeyi amaçladıklarını belirtti ve vatandaşların temkinli olmaya devam etmeleri çağrısında bulundu.

BİLECİK'TE DOLANDIRICILIK UYARISI