Uygulama sırasında Terme'de yapılan adres aramasında 228,79 gram metamfetamin ele geçirildi

Terme'de durdurma sonrası ev araması

Samsun'un Terme ilçesinde polis ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları bir kişide başlayan çalışmaların ardından iki ayrı ikamette arama gerçekleştirdi. Yapılan aramalarda, emniyet yetkililerince metamfetamin olduğu değerlendirilen toplam 228,79 gram madde ile birlikte 2 adet uyuşturucu madde kullanım aparatı, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 100 ABD doları ve 32 bin 550 TL ele geçirildi.

operasyonun seyri:

Terme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, durdurulan şüphelideki bulgular doğrultusunda genişletilmiş soruşturma yürüttü ve iki kişinin ikametinde arama yapıldı. Arama sırasında bulunan maddeler ve deliller emniyet birimlerince muhafaza altına alındı.

soruşturma ve işlemler:

Olayla bağlantılı olarak gözaltına alınan 2 kişi hakkında adli işlem başlatıldı. Emniyetin soruşturması sürüyor; ele geçirilen maddeler ve para ile ilgili değerlendirmeler, adli sürecin gerektirdiği şekilde devam ettiriliyor.

SAMSUN’UN TERME İLÇESİNDE POLİS EKİPLERİNİN UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA 228,79 GRAM METAMFETAMİN OLDUĞU DEĞERLENDİRİLEN MADDE ELE GEÇİRİLİRKEN, 2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI.