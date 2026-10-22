Uygulamalı eğitimle gençler zeytin hasadını sahada öğrendi

saha eğitimi ve etkinlik düzeni:

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ile Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Topluluğu iş birliği kapsamında Şarköy'de uygulamalı zeytin hasadı eğitimi gerçekleştirildi. Etkinlik, belediyeye ait zeytin bahçesinde yapıldı ve öğrenciler teoriyle edindikleri bilgileri doğrudan sahada uygulama fırsatı buldu.

öğrencilerin uygulama deneyimi:

Katılımcılar, hasat sürecinin farklı aşamalarını yerinde gözlemledi ve aktif olarak hasada katıldı. Gençler, zeytin yetiştiriciliğinin temel ilkelerini ve hasat döneminde dikkat edilmesi gerekenleri yerinde deneyimleyerek mesleki bilgi ve becerilerini pekiştirdi.

Eğitim, öğrencilerin tarımsal üretime yönelik ilgisini artırmayı hedeflerken aynı zamanda sahada öğrenmenin sunduğu pratik kazanımları da öne çıkardı. Uygulamalı çalışma, teorik eğitimle karşılaştırıldığında öğrencilerin edinim sürecini hızlandırdı.

iş birliğinin amacı ve beklentiler:

Büyükşehir Belediyesi ve üniversite ortaklığı, gençlerin tarımsal üretime ilgisini artırmak ve bilimsel bilginin sahaya aktarılmasını sağlamak amacıyla sürdürülecek çalışmaların bir parçası olarak tanımlandı. Etkinlik organizatörleri, benzer uygulamaların devam etmesiyle hem eğitim hem de yerel üretime katkı sağlamayı amaçladıklarını belirtti.

ŞARKÖY'DE UYGULAMALI ZEYTİN HASADI EĞİTİMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.