Boğaz enfeksiyonundan sonra kalp tutulumu ihmal edilmemeli

Güven Çayyolu Tıp Merkezi Çocuk Kardiyoloji Bölümü’nden Uzm. Dr. Cemile Nursel Alpan, çocuklarda streptokok kaynaklı boğaz enfeksiyonlarının kalbi iki farklı mekanizma aracılığıyla etkileyebileceğini vurguladı. Alpan, enfeksiyon sonrası gelişebilecek tabloların zamanlaması ve bulgu çeşitliliği nedeniyle dikkatli takip gerektiğini belirtti.

Streptokokların kalbi etkileme yolları:

Alpan’ın aktardığına göre birinci ve daha sık görülen yol, boğaz enfeksiyonunu takiben ortaya çıkan akut romatizmal ateş (ARA) ve buna bağlı gelişen kardittir. Bu tablo, streptokok antijenlerine karşı oluşan bağışıklık yanıtının kalp dokularıyla çapraz reaksiyon göstermesi sonucunda meydana gelir ve mitral veya aort kapaklarını, miyokardı ve perikardı etkileyebilir. ARA ve romatizmal kardit genellikle boğaz enfeksiyonunu izleyen 2-4 hafta içinde ortaya çıkar.

İkinci, daha nadir mekanizma ise streptokokların doğrudan kalbin iç yüzeyine ve kapaklarına yerleşmesiyle oluşan enfektif endokardittir. Bu durum özellikle yapısal kalp hastalığı olan çocuklar için daha büyük bir tehdittir.

Hafif ve sessiz tablolarla gelen riskler:

Alpan, bazı çocuklarda kapak inflamasyonunun belirgin klinik bulgu vermeyebileceğini; bu duruma "sessiz kardit" adının verildiğini söyledi. Sessiz karditte fizik muayenede belirgin bir bulgu olmayabilir ve kapak yetersizlikleri yalnızca ekokardiyografi ile tespit edilebilir. Öte yandan, bazı hastalar ağır kapak yetmezliği, yeni duyulan üfürüm, kalp büyümesi, taşikardi veya kalp yetersizliği bulgularıyla başvurabilir.

Alpan ayrıca, kalp tutulumunu ekarte etmek için EKG'nin spesifik bir tanı aracı olmadığını; tanıda esas olarak romatizmayı düşündüren kan testleri, streptokok enfeksiyonunun kanıtı (ASO değeri veya boğaz kültürü) ve ekokardiyografinin kullanıldığını belirtti. Kardit, ARA'nın en önemli majör bulgusu olup her ARA atağında görülmeyebilir; bildirilen oranlar ilk ARA atağında yaklaşık %50-70 arasındadır.

Hangi durumlar acil değerlendirme gerektirir:

Alpan, boğaz enfeksiyonu geçiren çocuklarda yeni başlayan belirtilerin acil değerlendirme gerektirdiğini ifade etti. Yeni başlayan nefes darlığı, istirahatte taşikardi, senkop veya kalp yetersizliği bulguları ortaya çıktığında derhal kardiyolojik değerlendirme yapılmalıdır. Fizik muayenede üfürüm duyulmaması karditi dışlamaz; bu nedenle enfeksiyon sonrası yakın izlem önem taşır.

Sonuç olarak, Uzm. Dr. Cemile Nursel Alpan çocuk hekimleri ve ailelere boğaz streptokok enfeksiyonlarını takiben kalp yönünden titiz bir izlem yapılması gerektiğini, şüphe durumunda ASO, boğaz kültürü ve ekokardiyografi gibi tetkiklerin zamanında kullanılmasının etkin tanı ve müdahalede belirleyici olduğunu hatırlattı.

GÜVEN ÇAYYOLU TIP MERKEZİ ÇOCUK KARDİYOLOJİ BÖLÜMÜ'NDEN UZM. DR. CEMİLE NURSEL ALPAN, ÇOCUKLARDA STREPTOKOK ENFEKSİYONLARININ KALBİ İKİ FARKLI MEKANİZMAYLA ETKİLEYEBİLDİĞİNİ BELİRTTİ.