Uzmandan organ bağışı uyarısı: yanlış bilgiler hayati fırsatları yok edebilir

Uzmandan kritik uyarı

Medicana International Ankara Hastanesi Organ Nakli Merkezi Koordinatörü Hem. Necla Özşeker, organ bağışına ilişkin toplumdaki yanlış bilgilerin bir kişinin bağıştan vazgeçmesi durumunda organ bekleyenler için hayati bir fırsatın kaçırılması anlamına gelebileceğini vurguladı. Özşeker, merkezin deneyimine dayandırdığı örneklerle birlikte bilgilendirmenin önemine dikkat çekti.

Beyin ölümü ve tıbbi süreç açıklaması:

Özşeker, organ bağışı sürecinin beyin ölümünün kesin olarak tespit edilmesi ve mevzuata uygun şekilde bağımsız hekimlerin onayının ardından başlayabileceğini belirtti. Beyin ölümünün koma veya bitkisel hayattan tamamen farklı olduğunu, beyin fonksiyonlarının tümünün geri dönüşü olmayacak şekilde durmasının tıbben ölüm anlamına geldiğini ifade etti. Bu nedenle beyin ölümü gerçekleşmeden organ bağışı amacıyla hiçbir müdahalede bulunulamayacağını açıkladı.

Gerçek örnek ve toplum bilinci çağrısı:

Merkezdeki uygulamalara dair verilen örnekler arasında, tek bir bağışçıdan alınan böbreğin 89 yaşında bir kişiden alınarak nakledilmesi gibi vakalar da yer aldı. Özşeker, toplumun doğru bilgilendirilmesi gerektiğini, yanlış inançların bağış kararlarını olumsuz etkilediğini söyledi ve herkesin konu hakkında bilinçlenmesini gerektiğini belirtti.

Özşeker ayrıca organ bağışının kayıt işlemlerinin artık dijital ortamda da kolayca yapılabildiğini hatırlattı ve 7’den 70’e herkesin bu konuda düşünmesi gerektiğini vurguladı. Yanlış bilinen bir bilginin, yarın bir insanın hayata tutunma şansını etkileyebileceği uyarısında bulundu.

Bir bağışın etkisi:

Organ dağılımı açısından bir bağışın etkisi şöyle özetlendi: bağışçının iki böbreğiyle 2 kişiye, karaciğeriyle 1 kişiye, kalbiyle 1 kişiye, akciğerleriyle 2 kişiye ve kornealarıyla 2 kişiye umut olabileceği, yani bir bağışın toplamda 8 kişinin hayatına dokunma potansiyeli taşıdığı hatırlatıldı. Özşeker, organ bağışının yalnızca bir kişinin değil, ailesinin ve sevdiklerinin yaşamını da değiştirebileceğini ifade etti.

Toplumda organ bağışı bilincinin artırılmasının hem bireysel hem de toplumsal düzeyde önemli olduğunu belirten Özşeker, yanlış bilgilerin düzeltilmesi ve süreçlerin şeffaf şekilde anlatılmasının organ bekleyenler açısından kritik olduğunu kaydetti.

NECLA ÖZŞEKER