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Uzundere'de yiyecek arayan kurtlar yerleşim yakınlarında görüldü

Erzurum'un Uzundere ilçesinde yiyecek arayan kurtlar, ilçe merkezine yakın çöpleri karıştırırken cep telefonuyla kaydedildi; fark edilince uzaklaştılar.

GİRİŞ: 10 Kasım 2026 - 00:00

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Uzundere'de yiyecek arayan kurtlar yerleşim yakınlarında görüldü

Uzundere'de yiyecek arayan kurtlar yerleşim yakınlarında görüldü

Erzurum'un Uzundere ilçesi yakınlarında, yerleşim alanına kadar inen kurtlar çöpleri karıştırırken görüntülendi. Olay, yoldan geçen bir vatandaşın cep telefonuyla kaydettiği görüntülerde yer aldı.

görüntü anı:

Kayıtlarda, çöpleri didikleyen kurtların bir süre sonra kendilerini görüntüleyen vatandaşın fark etmesi üzerine hızla uzaklaştığı görülüyor. Kurtlar birkaç adımda gözden kayboldu.

kış koşullarının etkisi:

Haber aynı bölgede, havaların soğuması ve kar yağışının etkisini göstermesiyle birlikte yabani hayvanların yiyecek arayışı için yerleşim yerlerine yaklaştığını aktarıyor. Özellikle kış aylarında bu tür görüntülerin, vatandaşların da dikkatini çektiği bildirildi.

Erzurum’da kurtlar yerleşim yerine indi

Erzurum’da kurtlar yerleşim yerine indi

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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