Uzundere'de yiyecek arayan kurtlar yerleşim yakınlarında görüldü

Erzurum'un Uzundere ilçesi yakınlarında, yerleşim alanına kadar inen kurtlar çöpleri karıştırırken görüntülendi. Olay, yoldan geçen bir vatandaşın cep telefonuyla kaydettiği görüntülerde yer aldı.

görüntü anı:

Kayıtlarda, çöpleri didikleyen kurtların bir süre sonra kendilerini görüntüleyen vatandaşın fark etmesi üzerine hızla uzaklaştığı görülüyor. Kurtlar birkaç adımda gözden kayboldu.

kış koşullarının etkisi:

Haber aynı bölgede, havaların soğuması ve kar yağışının etkisini göstermesiyle birlikte yabani hayvanların yiyecek arayışı için yerleşim yerlerine yaklaştığını aktarıyor. Özellikle kış aylarında bu tür görüntülerin, vatandaşların da dikkatini çektiği bildirildi.

Erzurum’da kurtlar yerleşim yerine indi