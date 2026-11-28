Uzunköprü’de gece yağmuru etkisini sürdürdü

Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde gece saatlerinden itibaren başlayan yağmur, sabah saatlerinde de etkisini sürdürdü. Gece boyunca aralıklarla devam eden yağış ilçe genelinde yaşamı etkiledi.

Etkiler ve günlük yaşam:

Yağış nedeniyle cadde ve sokaklar ıslandı, birçok noktada yüzeyler ıslak kaldı. Vatandaşlar güne yağmurlu ve serin bir havayla başladı; dışarı çıkanlar tedbirli davranmayı tercih etti.

Gün içinde beklenen durum:

Yetkililerce bildirilen verilere göre, yağışlı havanın ilçede gün içerisinde de etkisini sürdürmesi bekleniyor. Gün boyunca hava koşullarındaki değişiklikler izlenmeye devam edecek.

EDİRNE'NİN UZUNKÖPRÜ İLÇESİNDE GECE SAATLERİNDEN İTİBAREN ETKİLİ OLAN YAĞMUR YAĞIŞI, SABAH SAATLERİNDE DE ETKİSİNİ SÜRDÜRDÜ.