Uzunköprü'de önleyici operasyon: 23 düzensiz göçmen yakalandı, organizatör cezaevine teslim edilecek

operasyonun ayrıntıları:

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde yürütülen önleyici kolluk faaliyetlerinde üç ayrı noktada toplam 23 düzensiz göçmen yakalandı. Operasyonların tamamı sınır güvenliği ve düzensiz göçle mücadele kapsamında gerçekleştirildi; olaylarla ilgili adli ve idari işlemler başlatıldı.

ilk durdurma ve araç kontroli:

24 Ekim 2026 günü saat 00.45 sıralarında, Uzunköprü'ye bağlı Çalıköy köyü yolu üzerinde şüphe üzerine durdurulan bir araçta, sürücü M.A. ile birlikte Afganistan uyruklu 2 ve Etiyopya uyruklu 5 olmak üzere toplam 7 düzensiz göçmen tespit edildi. Araç sürücüsüne Karayolları Trafik Kanunu kapsamında 34.442 TL idari para cezası uygulandı; M.A. hakkında göçmen kaçakçılığı suçlamasıyla adli işlem başlatılarak Uzunköprü Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.

gemici ve hamitli kırsalındaki gözlemler:

Aynı gün saat 14.10'da Gemici köyü sınırları içinde yapılan çalışmada Somali uyruklu 6 ve Fas uyruklu 2 olmak üzere 8 düzensiz göçmen yakalandı. Buna ek olarak, 25 Ekim günü saat 02.05'te Hamitli köyü civarında gerçekleştirilen devriyede ise Filistin uyruklu 6, Fas uyruklu 1 ve Afganistan uyruklu 1 olmak üzere yine 8 düzensiz göçmen daha tespit edildi.

Yakalanan düzensiz göçmenlerin işlemlerinin tamamlanmasının ardından Edirne Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilecekleri bildirildi. Göçmen kaçakçılığı şüphesiyle adliyeye sevk edilen M.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı ve Edirne L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edileceği öğrenildi.

Üç ayrı olayda toplam 23 düzensiz göçmenin yakalanmasıyla ilgili soruşturma ve idari işlemler devam ediyor.

ORGANİZATÖR TUTUKLANDI