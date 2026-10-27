Dolar 49,7793 +0,01%
Euro 55,5691 -0,16%
Bist 11.241,70 +0,80%
Altın Gram 6.464,66 +0,02%
EUR/USD 1,1147 -0,29%
Brent Petrol 110,11 -0,57%
--°

Uzunköprü'de önleyici operasyon: 23 düzensiz göçmen yakalandı, organizatör cezaevine teslim edilecek

Uzunköprü'deki üç ayrı operasyonda farklı uyruklardan toplam 23 düzensiz göçmen yakalandı; göçmen kaçakçılığı şüphesiyle bir kişi tutuklandı.

GİRİŞ: 27 Ekim 2026 - 15:24

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Uzunköprü'de önleyici operasyon: 23 düzensiz göçmen yakalandı, organizatör cezaevine teslim edilecek

operasyonun ayrıntıları:

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde yürütülen önleyici kolluk faaliyetlerinde üç ayrı noktada toplam 23 düzensiz göçmen yakalandı. Operasyonların tamamı sınır güvenliği ve düzensiz göçle mücadele kapsamında gerçekleştirildi; olaylarla ilgili adli ve idari işlemler başlatıldı.

ilk durdurma ve araç kontroli:

24 Ekim 2026 günü saat 00.45 sıralarında, Uzunköprü'ye bağlı Çalıköy köyü yolu üzerinde şüphe üzerine durdurulan bir araçta, sürücü M.A. ile birlikte Afganistan uyruklu 2 ve Etiyopya uyruklu 5 olmak üzere toplam 7 düzensiz göçmen tespit edildi. Araç sürücüsüne Karayolları Trafik Kanunu kapsamında 34.442 TL idari para cezası uygulandı; M.A. hakkında göçmen kaçakçılığı suçlamasıyla adli işlem başlatılarak Uzunköprü Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.

gemici ve hamitli kırsalındaki gözlemler:

Aynı gün saat 14.10'da Gemici köyü sınırları içinde yapılan çalışmada Somali uyruklu 6 ve Fas uyruklu 2 olmak üzere 8 düzensiz göçmen yakalandı. Buna ek olarak, 25 Ekim günü saat 02.05'te Hamitli köyü civarında gerçekleştirilen devriyede ise Filistin uyruklu 6, Fas uyruklu 1 ve Afganistan uyruklu 1 olmak üzere yine 8 düzensiz göçmen daha tespit edildi.

Yakalanan düzensiz göçmenlerin işlemlerinin tamamlanmasının ardından Edirne Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilecekleri bildirildi. Göçmen kaçakçılığı şüphesiyle adliyeye sevk edilen M.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı ve Edirne L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edileceği öğrenildi.

Üç ayrı olayda toplam 23 düzensiz göçmenin yakalanmasıyla ilgili soruşturma ve idari işlemler devam ediyor.

ORGANİZATÖR TUTUKLANDI

ORGANİZATÖR TUTUKLANDI

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Ünye'de uluslararası aramada olan Gürcistan vatandaşı gözaltına alındı
images

Ordu'da uyuşturucu dalgasına üç operasyonla yanıt: dokuz tutuklama
images

İğdır'da kümeste saklanan uyuşturucular ele geçirildi: üç şüpheli tutuklandı
images

Ordu'da trafik denetimleri: hız ve kırmızı ışık ihlali öne çıktı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Antalya'da üç adalar projesiyle denizaltı yaşamı yeniden inşa edilecek

Körfez'de liseliler Cumhuriyet Kupası için yarıştı

Ünye'de uluslararası aramada olan Gürcistan vatandaşı gözaltına alındı

Ordu'da uyuşturucu dalgasına üç operasyonla yanıt: dokuz tutuklama

TREND HABERLER

Kocaeli'de veriden hizmete: yapay zeka ile dijital belediyecilik

Samsun’da SAYSAD TSM korosunun kuruluş konseri cumhuriyet coşkusuyla sahnelendi

Diyarbakır’da yağmura rağmen müzik susmadı: Niran Ünsal 30 Ekim’de yeniden sahnede

Kestel'de ezgiler buluşuyor: halk müziği korosu yeni döneme başlıyor

tüketici hakem heyetleri 9 ayda 690 bin uyuşmazlığı çözdü, bakan bolat açıkladı

Selin ardından Üzümlü köylerinde hasar tespiti ve koordinasyon sürüyor

İnsanı odağa koyan büyüme: Vahap Küçük'ten ForumOne ve LC Waikiki vizyonu

Altınözü'nde traktör devrildi; sürücü ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı