Vali Aydın Baruş kent merkezinde esnafla buluştu

Erzurum Valisi Aydın Baruş, kent merkezindeki temasları kapsamında 2. Vakıf İşhanı esnafını ziyaret ederek hayırlı işler ve bereketli kazançlar diledi. Yapılan görüşmede esnafın günlük işleyişi, beklentileri ve yerel ticaretin korunmasına ilişkin gözlemler ele alındı.

esnafla sohbet ve talepler:

Vali Baruş, yılların emeğini taşıyan emektar esnafla bir araya gelerek onlarla sohbet etti ve esnafın taleplerini dinledi. Görüşme sırasında esnafın karşılaştığı zorluklar ve çözüm önerileri üzerinde duruldu; yerel esnaflık kültürünün yaşatılmasının önemine dikkat çekildi.

zihinsel engelliler derneği ziyareti:

Esnaf ziyaretinin ardından Vali Baruş, Zihinsel Engelliler Derneği Başkanı Şaban Hepekbiç ile görüştü. Derneğin faaliyetleri ve özel ihtiyaçlı bireylere yönelik yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Baruş, bu bireylerin toplumsal hayata katılımının desteklenmesi ve yaşam şartlarının iyileştirilmesine yönelik çalışmaların önemini vurguladı.

Her iki ziyaret de yerel ihtiyaçların ve sosyal desteğin bir arada ele alınmasına zemin oluşturdu; Vali Baruş, hem esnafın hem de özel ihtiyaçlı bireylerin yaşam kalitesinin yükseltilmesine yönelik çabaların süreceğini belirtti.

ERZURUM VALİSİ AYDIN BARUŞ, KENT MERKEZİNDEKİ TEMASLARI KAPSAMINDA 2. VAKIF İŞHANI ESNAFI İLE ZİHİNSEL ENGELLİLER DERNEĞİNİ ZİYARET ETTİ.