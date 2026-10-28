Vali Aydoğdu: cumhuriyetin ikinci yüzyılında gençler en büyük ümidimiz

Vali Aydoğdu'nun 29 Ekim mesajı:

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajda, Cumhuriyetin milletin ortak iradesi, bağımsızlığın teminatı ve millî egemenliğin temel değeri olduğunu ifade etti. Aydoğdu, Cumhuriyetin 103. yıl dönümünü kutlarken 29 Ekim 1923 tarihinin millet iradesinin Cumhuriyetle taçlandığı gün olduğunu hatırlattı.

Vali Aydoğdu, Cumhuriyetin geçmişten devralınan medeniyet birikimini geleceğe taşıma azmini de vurgulayarak, ülkenin eğitim, sağlık, bilim, teknoloji, sanayi ve savunma alanlarında kaydettiği ilerlemelere dikkat çekti.

Gelecek ve gençlik önceliği:

Mesajında Cumhuriyetin ikinci yüzyılında daha büyük başarılara ulaşmanın anahtarının çalışmak, üretmek ve nitelikli nesiller yetiştirmek olduğunu belirten Aydoğdu, gençlerin ülkenin geleceğini şekillendirecek en büyük ümit olduğuna işaret etti. Erzincan özelinde her çocuğun iyi eğitim alması ve gençlerin hayallerine ulaşması için çalışmaların süreceğini söyledi.

Vali, üreticilerin emeklerinin karşılığını bulmasının, yerel dayanışma kültürünün korunmasının ve sosyal destek mekanizmalarının güçlendirilmesinin de öncelikleri arasında olduğunu aktardı.

Birlik, sorumluluk ve minnet:

Aydoğdu, Cumhuriyetin yaşatılmasının temel değerlerin korunması, birlik ve kardeşliğin güçlendirilmesi ve vatana karşı sorumlulukların yerine getirilmesiyle mümkün olacağını vurguladı. Mesajında ayrıca şu ifadelere yer verdi:

"Bu duygu ve düşüncelerle Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını, istiklalimiz uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla yâd ediyorum."

Vali Aydoğdu, ayrıca Aziz milletimizin ve kıymetli Erzincanlı hemşehrilerimin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı canıgönülden kutluyorum diyerek birlik ve dayanışma çağrısını yineledi. Mesaj, hem Cumhuriyetin tarihî önemine hem de yerel düzeyde sürdürülecek yatırımlara ve gençlere yapılan yatırıma dikkat çekti.

ERZİNCAN VALİSİ HAMZA AYDOĞDU, 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI DOLAYISIYLA YAYIMLADIĞI MESAJDA, CUMHURİYETİN MİLLETİN ORTAK İRADESİ, BAĞIMSIZLIĞIN TEMİNATI VE MİLLÎ EGEMENLİĞİN TEMEL DEĞERİ OLDUĞUNU BELİRTTİ