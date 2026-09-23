Vali Aydoğdu'dan öğretmenlere öğrenci rehberliği çağrısı

vali aydoğdu okulu ziyaret etti

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal ile birlikte Elaattin Elmas Anadolu İmam Hatip Lisesi'ni ziyaret ederek öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi. Ziyarette okul idarecileri ve öğretmenlerle sohbet eden Aydoğdu, eğitim ortamlarının canlılığına ve okuldaki çalışmalara ilişkin gözlemlerini paylaştı.

öğretmenlerin rehberlik rolüne vurgu:

Aydoğdu, eğitimin yalnızca bilgi aktarımından ibaret olmadığına dikkat çekerek öğretmenlerin öğrencilerin milli ve manevi değerlere bağlı, bilgili ve donanımlı bireyler olarak yetiştirilmesinde önemli sorumluluk taşıdığını söyledi. Gençlerin karşılaştıkları sorunlarda öğretmenlerin rehberliğinin önemine işaret eden vali, öğrencilerin akademik başarılarının yanı sıra ruhsal ve duygusal açıdan da desteklenmesi gerektiğini vurguladı.

geçmiş olsun dileği ve takdir:

Manisa’da meydana gelen saldırıda yaralanan öğrenciler için geçmiş olsun dileklerini ileten Aydoğdu, eğitim camiasına da geçmiş olsun temennisinde bulundu. Okul idarecileri ve öğretmenlerin fedakârlıkla yürüttüğü çalışmalardan dolayı teşekkür eden vali, bu çalışmaları takdir etti.

Ziyarette ayrıca okul idarecilerine ve öğretmenlere Başarı Belgeleri takdim edildi. Aydoğdu, öğrencilere de eğitim hayatlarında başarılar dileyerek öğretmenlerle birlikte gençlerin gelişimine katkı sağlamanın önemini bir kez daha hatırlattı.

Toplantı boyunca, öğretmenlerin rehberlik rolünün somut uygulamalarla desteklenmesi ve öğrencilerin hem bilgi hem de duygusal ihtiyaçlarının eş zamanlı gözetilmesi gerektiği öne çıktı. Vali Aydoğdu, okul yönetimine ve öğretmenlere gösterdikleri özveri için tekrar teşekkür etti.

ERZİNCAN VALİSİ HAMZA AYDOĞDU, ELAATTİN ELMAS ANADOLU İMAM HATİP LİSESİNİ ZİYARET EDEREK ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİLERLE BİR ARAYA GELDİ