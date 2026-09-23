Dolar 48,8328 +0,06%
Euro 55,6883 -0,34%
Bist 13.254,27 +0,42%
Altın Gram 6.798,93 -1,05%
EUR/USD 1,1399 -0,48%
Brent Petrol 96,90 +1,56%
--°

Vali Aydoğdu'dan öğretmenlere öğrenci rehberliği çağrısı

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Elaattin Elmas Anadolu İmam Hatip Lisesi'ni ziyaret ederek öğretmenlerin öğrencilere rehberlik etme görevine dikkati çekti.

GİRİŞ: 23 Eylül 2026 - 13:22

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Kaan Yavuz

Vali Aydoğdu'dan öğretmenlere öğrenci rehberliği çağrısı

vali aydoğdu okulu ziyaret etti

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal ile birlikte Elaattin Elmas Anadolu İmam Hatip Lisesi'ni ziyaret ederek öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi. Ziyarette okul idarecileri ve öğretmenlerle sohbet eden Aydoğdu, eğitim ortamlarının canlılığına ve okuldaki çalışmalara ilişkin gözlemlerini paylaştı.

öğretmenlerin rehberlik rolüne vurgu:

Aydoğdu, eğitimin yalnızca bilgi aktarımından ibaret olmadığına dikkat çekerek öğretmenlerin öğrencilerin milli ve manevi değerlere bağlı, bilgili ve donanımlı bireyler olarak yetiştirilmesinde önemli sorumluluk taşıdığını söyledi. Gençlerin karşılaştıkları sorunlarda öğretmenlerin rehberliğinin önemine işaret eden vali, öğrencilerin akademik başarılarının yanı sıra ruhsal ve duygusal açıdan da desteklenmesi gerektiğini vurguladı.

geçmiş olsun dileği ve takdir:

Manisa’da meydana gelen saldırıda yaralanan öğrenciler için geçmiş olsun dileklerini ileten Aydoğdu, eğitim camiasına da geçmiş olsun temennisinde bulundu. Okul idarecileri ve öğretmenlerin fedakârlıkla yürüttüğü çalışmalardan dolayı teşekkür eden vali, bu çalışmaları takdir etti.

Ziyarette ayrıca okul idarecilerine ve öğretmenlere Başarı Belgeleri takdim edildi. Aydoğdu, öğrencilere de eğitim hayatlarında başarılar dileyerek öğretmenlerle birlikte gençlerin gelişimine katkı sağlamanın önemini bir kez daha hatırlattı.

Toplantı boyunca, öğretmenlerin rehberlik rolünün somut uygulamalarla desteklenmesi ve öğrencilerin hem bilgi hem de duygusal ihtiyaçlarının eş zamanlı gözetilmesi gerektiği öne çıktı. Vali Aydoğdu, okul yönetimine ve öğretmenlere gösterdikleri özveri için tekrar teşekkür etti.

ERZİNCAN VALİSİ HAMZA AYDOĞDU, ELAATTİN ELMAS ANADOLU İMAM HATİP LİSESİNİ ZİYARET EDEREK ÖĞRETMEN...

ERZİNCAN VALİSİ HAMZA AYDOĞDU, ELAATTİN ELMAS ANADOLU İMAM HATİP LİSESİNİ ZİYARET EDEREK ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİLERLE BİR ARAYA GELDİ

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nden türk dünyasına akademik iş birliği hamlesi
images

Kastamonu'da eğitimde yapay zeka ve öğretmenliğin geleceği konuşuluyor
images

Güvenli okul için Erzurum'da kurumlar bir araya geldi
images

Merhaba 26 coşkusu MCBÜ’de kampüse ilk adımı kolaylaştırdı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Nallıhan belediye başkanı Ertunç Güngör 'önce emanet' diyerek CHP'den istifa etti

Kemer'de risk azaltma odaklı afet koordinasyonu güçlendiriliyor

Trabzonspor'dan tescilli imaj uyarısı: Salah görselleri ticari kullanımda izin yok

Antalya'da ani fenalaşma trafikte ölümle sonuçlandı

TREND HABERLER

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Memleketinde karşılanan diva: Bülent Ersoy Bursa gecesinde övgü topladı

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Yeni jandarma havacılık birimi Samsun’da faaliyete hazırlanıyor

Sahilde konser gecesi: Sinan Akçıl Erdemli'yi coşturdu

Sahne önünde sigara içilmesine tepki gösteren Oğuzhan Koç, konseri sürdürdü