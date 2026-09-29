Vali Bakan'ın kayınpederi Tekirdağ'da toprağa verildi

Cenaze töreni Hayrabolu Merkez Camii'nde gerçekleştirildi

Bir süredir hastanede tedavi gören Mehmet Erkanlı hayatını kaybetti. Erkanlı için memleketi Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde düzenlenen tören, yakınları ve kamu görevlilerinin katılımıyla gerçekleşti.

Valiler ve yetkililer acıyı paylaştı

Törene katılanlar arasında Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Mersin Valisi Atilla Toros, Kırklareli Valisi Uğur Turan ile Amasya İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Erdin Acar yer aldı. Bir dönem Amasya'da vali yardımcılığı görevinde bulunan Recep Soytürk, törende Amasya Valisi Önder Bakan ve eşi Elif Bakan'ın acısını paylaştı.

Aile ve şehir temsilcilerinin katılımı

Cenaze merasiminde hem aile fertleri hem de farklı illerden gelen devlet yetkilileri hazır bulundu. Törenin ardından merhumun naaşı defin işlemleri için son yolculuğuna uğurlandı.

Yakın çevresi, yetkililer ve katılımcılar törende taziyelerini ileterek aileye destek oldu.

AMASYA VALİSİ ÖNDER BAKAN’IN KAYINPEDERİ MEHMET ERKANLI, HAYATINI KAYBETTİ.