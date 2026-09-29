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Vali Çiçek göreve başlayan komutanları ziyaret etti

Vali Gökmen Çiçek, Kayseri'de göreve başlayan 12'nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanı Hv. Plt. Tuğg. Keskin Şenel ve Tuğg. Mehmet Ali Yağız'ı kabul ederek başarı diledi.

GİRİŞ: 29 Eylül 2026 - 12:48

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Vali Çiçek göreve başlayan komutanları ziyaret etti

ziyaretin kapsamı:

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, kentte görevlerine yeni başlayan 12’nci Hava Ulaştırma Ana Üs ve Garnizon Komutanı Hv. Plt. Tuğg. Keskin Şenel ile 1’nci Hava İndirme ve Komando Tugay Komutanı Tuğg. Mehmet Ali Yağız'ı makamında kabul etti.

Ziyarette, yeni görevlerine başlayan komutanlarla bir araya gelen Vali Çiçek, görev devrinin ardından başlayan uyum ve iş birliği süreçlerinin önemine vurgu yaptı.

temenniler ve teşekkürler:

Vali Çiçek, ev sahiplikleri için Tuğg. Keskin Şenel ve Tuğg. Mehmet Ali Yağız'a teşekkür ederek, her iki komutana da yeni görevlerinde başarı diledi.

Görüşme, kısa süreli bir değerlendirme ve nezaket konuşmalarıyla tamamlandı; taraflar ilerleyen dönemde koordinasyonun süreceğini belirtti.

KAYSERİ VALİSİ GÖKMEN ÇİÇEK, KENTTE GÖREVLERİNE BAŞLAYAN 12’NCİ HAVA ULAŞTIRMA ANA ÜS VE GARNİZON...

KAYSERİ VALİSİ GÖKMEN ÇİÇEK, KENTTE GÖREVLERİNE BAŞLAYAN 12’NCİ HAVA ULAŞTIRMA ANA ÜS VE GARNİZON KOMUTANI HV. PLT. TUĞG. KESKİN ŞENEL İLE 1’NCİ HAVA İNDİRME VE KOMANDO TUGAY KOMUTANI TUĞG. MEHMET ALİ YAĞIZ’A HAYIRLI OLSUN ZİYARETİNDE BULUNDU.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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