Vali Hacıbektaşoğlu'nun mesajı:

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda öğretmenlerin öğrencilerinin hayatında bıraktığı izlerin yıllar boyunca devam ettiğini belirtti.

Vali Hacıbektaşoğlu, mesajında öğretmenliğin sadece bilgi aktarmaktan ibaret olmadığını, aynı zamanda toplumun geleceğini şekillendiren bir sorumluluk taşıdığını vurguladı. "Öğretmenlerimizin hizmeti, görev yaptıkları yıllarla sınırlı kalmaz; yetiştirdikleri nesiller aracılığıyla yaşamaya devam eder" ifadesiyle eğitimcilerin etkisinin zamanla nasıl sürdüğüne dikkat çekti.

Eğitimde sabır ve sorumluluk:

Vali, her insanın hayatında unutamadığı bir öğretmeni olduğunu belirterek, öğretmenlerin bazen bir sözüyle, bazen gösterdikleri yol veya duydukları güvenle öğrencilerinin gelecekteki kararlarını etkilediğini kaydetti. Öğretmenlerin, çocukları hayata hazırlarken sadece bilgi vermekle kalmayıp düşünmeyi, sorgulamayı, doğru kararlar vermeyi ve sorumluluk almayı öğrettiklerini ifade etti.

Hacıbektaşoğlu, her öğrencinin farklı yetenek ve hayallere sahip olduğuna işaret ederek öğretmenlerin gösterdiği sabır ve emek sayesinde toplumun geleceğine duyulan güvenin güçlendiğini belirtti. Öğretmenlerin emeklerinin karşılığının bazen yıllar sonra öğrencilerinin başarılarında görüldüğünü vurguladı.

Mesajını sonlandırırken Vali Hacıbektaşoğlu şunları söyledi: "Bu duygu ve düşüncelerle, Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve ebediyete irtihal eden bütün öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle anıyor; görevlerini sürdüren ve emekliye ayrılmış öğretmenlerimize emekleri için teşekkür ediyorum. Bütün öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü gönülden kutluyor, kendilerine sağlık, huzur ve esenlikler diliyorum."

ZONGULDAK VALİSİ OSMAN HACIBEKTAŞOĞLU, 24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ DOLAYISIYLA YAYIMLADIĞI MESAJDA, ÖĞRETMENLERİN ÖĞRENCİLERİNİN HAYATINDA BIRAKTIĞI İZLERİN YILLAR BOYUNCA DEVAM ETTİĞİNİ BELİRTEREK, "ÖĞRETMENLERİMİZİN HİZMETİ, GÖREV YAPTIKLARI YILLARLA SINIRLI KALMAZ; YETİŞTİRDİKLERİ NESİLLER ARACILIĞIYLA YAŞAMAYA DEVAM EDER" DEDİ.