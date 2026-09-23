Vali Kalaylı'dan tarihi kalede bayrağı onaran gence teşekkür ziyareti

Vali kabul etti

Vali Ömer Kalaylı, Polateli ilçesindeki tarihi Ravanda Kalesinde Türk bayrağını düzeltmek için direğe tırmanan Ahmet Kuş'u makamında kabul etti. Kabulde Kuş'un bayrağa gösterdiği hassasiyet için teşekkür edildi ve yapılan davranışın toplumda örnek teşkil ettiği vurgulandı.

olay anı:

Geçtiğimiz günlerde kalesini gezen Ahmet Kuş, direğe dolanmış haldeki Türk bayrağını görünce ayakkabılarını çıkarıp direğe tırmandı ve bayrağı düzelterek yeniden dalgalanmasını sağladı. Bu anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi ve kısa sürede dikkat çekti.

kabul ve hediye:

Kabul sırasında Vali Kalaylı, Kuş ile bir süre sohbet etti ve duyarlı davranışı için teşekkür etti. Kuş'a, kırmızı kadife kutu içinde bir Türk bayrağı hediye edildi. Kabulde Kilis Polateli Kaymakamı Esra Bozan da hazır bulundu. Yetkililer, benzer hassasiyetlerin korunmasının önemine dikkat çekti.

TÜRK BAYRAĞINI DÜZELTMEK İÇİN DİREĞE TIRMANAN GENCİ VALİ ÖMER KALAYLI(ORTADA) KABUL ETTİ. (SOLDA) POLATELİ KAYMAKAMI ESRA BOZAN