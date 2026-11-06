Vali Kartal saha ziyaretleriyle kurum çalışmaları yerinde inceledi

Uşak'ta kurum ziyaretleri sürüyor

Uşak Valisi Serdar Kartal, kentteki kamu kurumlarına yönelik programı kapsamında saha incelemelerini sürdürdü. Vali Kartal, iki il müdürlüğünü ziyaret ederek yürütülen hizmetler ve devam eden projeler hakkında bilgi aldı ve kurum yetkilileriyle değerlendirmelerde bulundu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ziyareti:

İlk ziyaretini Uşak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'ne gerçekleştiren Vali Kartal, İl Müdürü Muhammed Yusuf Orhan ile bir araya geldi. Görüşmede kurumun yürüttüğü çalışmaların kapsamı, devam eden projelerin durumu ve halka yönelik hizmetlerin etkinliği ele alındı. Vali Kartal, Orhan’a yeni görevinde başarılar dileyerek kurumun faaliyetlerini yakından takip edeceklerini belirtti.

İl Göç İdaresi değerlendirmesi:

Ardından Uşak İl Göç İdaresi Müdürlüğünü ziyaret eden Vali Kartal, İl Müdürü Cihan Cavli ile görüşme gerçekleştirdi. Toplantıda göç idaresinin faaliyetleri, yürütülen uygulamalar ve ihtiyaç duyulan destekler değerlendirildi. Vali Kartal, Cavli’ye yeni görevinde başarılar dileyip çalışmalarında kolaylıklar temennisinde bulundu.

Her iki görüşmede de kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesinin önemine vurgu yapıldı. Vali Kartal’ın ziyaretleri, hizmetlerin yerinde izlenmesi ve projelerin halk yararına etkin biçimde yürütülmesi hedefiyle gerçekleştirildi; takip ve gereken desteklerin sağlanacağı bildirildi.

UŞAK VALİSİ SERDAR KARTAL, KENTTEKİ KAMU KURUMLARINA YÖNELİK ZİYARETLERİ KAPSAMINDA UŞAK ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ İLE UŞAK İL GÖÇ İDARESİ MÜDÜRLÜĞÜNÜ ZİYARET ETTİ.