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Vali Masatlı yeni arsuz sosyal hizmet binasında erişilebilirlik vurgusu yaptı

Vali Mustafa Masatlı, Arsuz Sosyal Hizmet Merkezi’nin yeni binasını ziyaret ederek fiziki imkânları ve personel çalışmalarını inceleyip hizmet kalitesine dikkat çekti.

GİRİŞ: 06 Kasım 2026 - 08:39

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Vali Masatlı yeni arsuz sosyal hizmet binasında erişilebilirlik vurgusu yaptı

Masatlı'nın arsuz ziyareti:

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Arsuz Sosyal Hizmet Merkezi’nin yeni hizmet binasını ziyaret ederek yürütülen çalışmalar ve vatandaşlara sunulan hizmetler hakkında bilgi aldı. Ziyaret sırasında merkezdeki birimleri ve hizmet akışını yerinde görme fırsatı buldu.

merkezin fiziki imkânları ve çalışma alanları:

Masatlı, hizmet binasını gezerek merkezdeki fiziki imkânları, ofis düzenlemelerini ve çalışma alanlarını inceledi. İnceleme esnasında sosyal hizmetlerin daha etkin, erişilebilir ve nitelikli bir şekilde sunulmasının önemine vurgu yaptı ve mekânsal düzenlemelerin hizmete etkisini değerlendirdi.

personel buluşması ve vatandaş odaklı hizmet anlayışı:

Vali Masatlı, merkezde görev yapan personelle bir araya gelerek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Personelin saha deneyimlerini dinleyip görüş alışverişinde bulundu; vatandaş odaklı hizmet anlayışını ön plana çıkararak görevlilere başarı ve kolaylıklar diledi. Masatlı, toplumun her kesimine ulaşan hizmetlerin güçlü bir kurumsal yapı içinde sürdürülmesi gerektiğini özellikle belirtti.

Gerçekleştirilen ziyaret, Arsuz ilçesinde sunulan sosyal hizmetlerin kalitesinin artırılması ve erişimin güçlendirilmesi adına atılan adımların yerinde takip edildiğinin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

HATAY VALİSİ MUSTAFA MASATLI, ARSUZ SOSYAL HİZMET MERKEZİ’NİN YENİ HİZMET BİNASINDA İNCELEMELERDE...

HATAY VALİSİ MUSTAFA MASATLI, ARSUZ SOSYAL HİZMET MERKEZİ’NİN YENİ HİZMET BİNASINDA İNCELEMELERDE BULUNDU.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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