Veda yemeği Kilis protokolünü bir araya getirdi

Ağrı Valiliğine atanan Vali Ömer Kalaylı onuruna Kilis'te düzenlenen veda yemeği, il protokolü, sivil toplum temsilcileri ve basın mensuplarının katılımıyla gerçekleştirildi. Programda Kalaylı'nın Kilis'te görev yaptığı süre zarfında hayata geçirilen hizmetler için kendisine teşekkür edildi ve yeni görevinde başarı dilendi.

Katılımcılar ve protokol:

Veda yemeğine 11. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Ayhan Kalender, Belediye Başkanı Hakan Bilecen, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zekeriya Akman, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cengiz Yanık, İl Emniyet Müdürü Arslan Bağrıaçık, kurum müdürleri, STK temsilcileri ve gazeteciler katıldı. Katılımcılar, Kalaylı'ya hizmetleri nedeniyle teşekkürlerini iletti ve kentten ayrılışı vesilesiyle iyi dileklerde bulundu.

Vali Kalaylı'nın veda konuşması:

Konuşması sırasında duygusal anlar yaşayan Vali Ömer Kalaylı, birlikte görev yaptığı mesai arkadaşlarına ve kendisine destek veren herkese teşekkür etti. Katılımcılardan helallik isteyen Kalaylı, kentten güzel hatıralarla ayrıldığını ifade etti. Programın sonunda, protokol ve davetliler tarafından Vali Kalaylı'ya çeşitli hediyeler takdim edildi ve tören dostça sohbetlerle son buldu.

KİLİS VALİSİ ÖMER KALAYLI ONURUNA VEDA YEMEĞİ DÜZENLENDİ