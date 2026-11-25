Vali Sözer’den ev ziyareti

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören öğretmen Çiğdem Turgut’u hanesinde ziyaret etti. Ziyarette öğretmen ve ailesiyle bir süre sohbet eden Vali Sözer, Turgut’un sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

ziyaretin ayrıntıları:

Çiğdem Turgut, Söğüt 700. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kimya Öğretmeni olarak görev yapıyor. Ev ziyaretinde Vali Sözer, hem öğretmenin hem de ailenin yanında olduğunu belirterek moral verdi ve sağlık süreçleriyle ilgili hasbihal etti.

valinin mesajı:

Sözer, öğretmene yönelik temennilerini şu sözlerle ifade etti: Öğretmenimiz Çiğdem Turgut’a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. En kısa sürede sağlığına kavuşarak öğrencilerine ve çok sevdiği mesleğine dönmesini temenni ediyorum

Ziyaret sırasında Vali Sözer, acil şifalar dileyerek aileye de sağlık ve huzur temennisinde bulundu. Bu tür ziyaretler, eğitim kurumlarıyla devlet temsilcileri arasındaki bağın güçlenmesi ve toplumsal dayanışmanın görünür kılınması açısından önem taşıyor.

VALİ SÖZER’DEN HASTA ÖĞRETMENE GEÇMİŞ OLSUN ZİYARETİ