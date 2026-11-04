Vali Yavuz öğrencilere afet hazırlığı ve güvenlik yaklaşımını anlattı

Vali Yavuz İnönü Üniversitesi'nde kapsamlı bir sunum yaptı

Malatya Valisi Seddar Yavuz İnönü Üniversitesi Ortadoğu Araştırmaları Topluluğu tarafından düzenlenen 'Güvenlik ve Terör Akademisi' programının açılış konferansına katılarak afet yönetimi, güvenlik politikaları ve gençlere yönelik uyarıları öğrencilerle paylaştı. Programa İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nusret Akpolat, Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Osman Ağır, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gökhan Tuncel, Teknokent Müdürü Doç. Dr. Hasan Yılmaz, akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Programın hedefleri ve akademik-saha iş birliği:

Ortadoğu Araştırmaları Topluluğu Başkanı Muhammed Sait Kurhan, 'Güvenlik ve Terör Akademisi' projesinin Türkiye'de bir ilk olduğunu belirterek akademinin amacının gençlerin güvenlik meselelerine dair bilgi ve farkındalığını artırmak ve politika üretebilen bireyler yetiştirmek olduğunu vurguladı. Topluluk Danışmanı ve Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Osman Ağır ise üniversitelerin yalnızca teorik eğitim veren kurumlar olmadığını, kamu yöneticilerinin saha tecrübelerinin akademik birikimle buluşmasının önemine değindi. Ağır, kriz yönetimi, liderlik, iletişim ve organizasyon becerilerinin öğrenciler tarafından geliştirilmesi gerektiğini söyledi.

Vali Yavuz'un afet yönetimi vurguları:

Açılış konuşmalarının ardından konuşan Vali Seddar Yavuz, afet öncesi hazırlık süreçlerinden afet sonrası kamu düzeninin sağlanmasına kadar geniş bir çerçevede değerlendirmelerde bulundu. Afet yönetiminde önleyici tedbirlerin önemine dikkat çekerek risklerin önceden tespit edilmesi ve planlamanın gerekliliğini ifade etti. Şehirlerin mimari ve mühendislik kurallarına uygun inşa edilmesinin can ve mal kayıplarını azaltacağını belirten Yavuz, risk azaltma çalışmalarının hayati olduğuna işaret etti. Vali Yavuz, bu yaklaşımı özetlerken 'Afet dediğimiz zaman toplum için fiziksel, ekonomik ve sosyal kayıplar doğuran, normal hayatı durduran veya kesintiye uğratan olayları anlıyoruz. Afet yönetiminde risk yönetimi dediğimiz zaman herhangi bir olay meydana gelmeden önce tedbir almayı kastediyoruz' ifadelerini kullandı.

Yavuz ayrıca ekonomik boyuta dikkat çekerek, 'Afet öncesinde bir lira harcarsak afet döneminde 15 lira tasarruf edebiliriz' örneğini verdi. Malatya'nın özellikle deprem riskiyle karşı karşıya olduğunu hatırlatan Vali, kentin 'dirençli kent' anlayışıyla sadece sağlam binalar değil, altyapı, kamu kurumları ve toplumun da hazırlıklı olması gerektiğini vurguladı.

Kriz iletişimi, güven ve kurumlar arası koordinasyon:

Vali Yavuz, afet anında kurumlar arası koordinasyonun belirleyici olduğuna dikkat çekti. Mülki idare amirlerinin kriz dönemlerinde kamuya ve özel sektöre ait imkânları toplum yararına kullanma sorumluluğu bulunduğunu hatırlattı. Afetlerin toplumsal ve psikolojik etkilerine değinen Yavuz, kamu kurumlarına duyulan güvenin korunmasının önemini şu sözle özetledi: 'Afetin psikolojik ve sosyolojik tarafını yönetemezseniz afeti yönetemezsiniz ve toplumu ayağa kaldırmada ciddi sorunlar yaşarsınız.'

Dezenformasyonun krizler sırasında toplumsal güveni zedeleyebileceğini söyleyen Yavuz, yöneticilerin vatandaşlarla sürekli iletişim halinde olması gerektiğini belirterek, 'Bir afet veya kriz meydana geldiğinde ilin birinci yöneticisi en geç bir saat içerisinde kamuoyuna açıklama yapmalıdır' uyarısında bulundu. Afet sonrası kamu düzeninin sağlanmasında emniyet ve jandarma teşkilatlarının görevlerine işaret eden Vali, arama-kurtarma çalışmalarının yanı sıra yağma, hırsızlık ve gasp gibi suçların önlenmesi, trafik düzeninin sağlanması ve yardım faaliyetlerinin güvenli yürütülmesinin önemine değindi.

Güvenlik öncelikleri: uyuşturucu ve dijital tehditler:

Güvenlik hizmetlerinin yalnızca suçla mücadele olmadığını, toplumun huzurunu ve günlük yaşamını korumayı da kapsadığını belirten Vali Yavuz, Malatya'da yürütülen çalışmalara dair bilgiler paylaştı. Yavuz, 2022 ve 2026 yılları karşılaştırıldığında asayiş olaylarında %9,4 oranında azalma ve evden hırsızlık olaylarında %65 oranında düşüş sağlandığını bildirdi. Buna karşın dijitalleşmeyle birlikte dolandırıcılık suçlarında artış görüldüğünü ifade ederek güvenlik tedbirlerinin teknolojik gelişmelere uygun biçimde şekillendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Ayrıca gençlere yönelik uyarılarda bulunan Yavuz, özellikle sentetik ecza kullanımına karşı dikkatli olunmasını, içeriği ve etkisi bilinmeyen ilaçların kullanılmaması gerektiğini söyledi. Dijital bağımlılık, kişisel verilerin korunması ve özel görüntülerin paylaşılmasının risklerine dikkat çekerek öğrencileri tedbirlere çağırdı.

Yeniden inşa süreci ve gençlere tavsiyeler:

Malatya'nın yeniden ayağa kaldırılmasında kurumlar arası iş birliği, doğru iletişim ve toplumsal dayanışmanın etkili olduğuna işaret eden Vali Yavuz, kentsel dönüşüm ve yeniden inşa sürecinde vatandaşlarla kurulan iletişimin önemini vurguladı. Şeffaflık ve güven veren iletişim dilinin afet yönetiminde temel olduğunu belirten Yavuz, çatışmacı yaklaşımların yerine toplumun tüm kesimlerini bir araya getiren bir yönetim anlayışının benimsenmesi gerektiğini söyledi. 'Malatya'da kurumlarımız, üniversitelerimiz ve toplumun bütün kesimleriyle kurduğumuz gönül bağı, şehrimizin yeniden ayağa kalkmasında önemli rol oynadı' değerlendirmesini yaptı.

Konuşmasının sonunda öğrencilere meslek seçimi ve kamu hizmetine dair tavsiyeler veren Vali Yavuz, kamu hizmetinin adanmışlık, sorumluluk ve psikolojik dayanıklılık gerektirdiğini anlattı. Mülki idare amirliği mesleğini gençlere öneren Yavuz, meslek seçiminde sevgi ve ilginin öncelikli olması gerektiğini belirterek, 'Kitap okumak ve kanunları ezberlemek tek başına yeterli değildir. Kendinizi psikolojik, akademik ve kişilik özellikleriniz bakımından da geliştirmelisiniz' dedi. Öğrencilerle gerçekleştirilen soru-cevap bölümünün ardından program sona erdi.

MALATYA VALİSİ SEDDAR YAVUZ