Valilikte bayram tebriği: protokol ve vatandaşlar bir aradaydı

Valilik makamında 29 Ekim tebrikat töreni

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında Zonguldak Valiliği'nde düzenlenen tebrikat töreninde Vali Osman Hacıbektaşoğlu, gelen konukların bayram tebriklerini tek tek kabul ederek kutlamaları kabul etti.

katılan isimler ve protokol:

Tebrik kabulünde yer alanlar arasında; AK Parti Teşkilat Genel Başkan Yardımcısı ve Zonguldak Milletvekili Ahmet Çolakoğlu, AK Parti Zonguldak Milletvekili Muammer Avcı, Yeni Parti Zonguldak Milletvekili Eylem Ertuğ Ertuğrul, Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem ve Sahil Güvenlik Bot Komutanı Caner Erken ile diğer askeri ve mülki erkân yer aldı.

sivil katılım ve kutlama havası:

Törene ayrıca siyasi parti temsilcileri, gaziler, şehit aileleri ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri katılarak bayram coşkusunu paylaştı. Kabul sırasında misafirlerle selamlaşma ve bayram dilekleri öne çıktı.

Valilik makamındaki kabul, kent protokolü ile vatandaşların 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı heyecanını paylaşmasına olanak sağlayan geleneksel etkinliklerden biri olarak gerçekleştirildi.

ZONGULDAK(İHA)-29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI KAPSAMINDA VALİLİK MAKAMINDA TEBRİKAT TÖRENİ GERÇEKLEŞTİ.