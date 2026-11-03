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Valinin Altınbaşak ziyareti: talepler dinlendi, teşekkür edildi

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Üzümlü'nün Altınbaşak beldesini ziyaret etti; belediye başkanı Engin Deniz ve vatandaşlarla talepleri dinleyip teşekkür etti.

GİRİŞ: 03 Kasım 2026 - 19:04

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EDİTÖR: Emre Koç

Valinin Altınbaşak ziyareti: talepler dinlendi, teşekkür edildi

Vali Aydoğdu Altınbaşak beldesinde incelemelerde bulundu:

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Üzümlü ilçesine bağlı Altınbaşak beldesini ziyaret ederek yerinde incelemelerde bulundu. Ziyarette kendisine beraberindeki birim amirleri eşlik etti.

Buluşma ve görüş alışverişi:

Vali Aydoğdu, Altınbaşak Belediye Başkanı Engin Deniz ile bir araya gelerek belde sakinleriyle sohbet etti. Vatandaşların talep, öneri ve sorunlarını dinleyen Aydoğdu, notlar aldırdı ve ilgili birimlere aktarılmak üzere değerlendirme yapılacağını belirtti.

Teşekkür ve temenniler:

Başkan Deniz’e çalışmalarında başarılar dileyen Aydoğdu, belde sakinlerine ise ilgi ve misafirperverlikleri için teşekkür etti. Ziyaret, yerel yönetim ve halk arasında doğrudan iletişimin güçlendirilmesi mesajı verdi.

ERZİNCAN VALİSİ HAMZA AYDOĞDU, ÜZÜMLÜ İLÇESİNE BAĞLI ALTINBAŞAK BELDESİNİ ZİYARET EDEREK...

ERZİNCAN VALİSİ HAMZA AYDOĞDU, ÜZÜMLÜ İLÇESİNE BAĞLI ALTINBAŞAK BELDESİNİ ZİYARET EDEREK İNCELEMELERDE BULUNDU

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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