Valinin fırçası: renklerle kurulan küçük dostluklar

Etkinlikte sanatla kurulan bağ

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Altıeylül Plevne Mahalle Muhtarı Neslihan Atlı öncülüğünde, Bir Tasarım Atölyesi tarafından düzenlenen "Otizm Farkındalığına Destek Atölyesi ve Boyama Workshop" etkinliğine katıldı. Asuva Park Tomruk Kafe'de gerçekleştirilen programda, etkinlik alanı sanatın iyileştirici gücüyle renklendi ve çocuklarla sıcak, samimi anlar paylaşıldı.

Çocuklarla birebir etkileşim:

Etkinlikte Psikolog Mustafa Berke Yıldırım eşliğinde boyama yapan çocuklar, Vali Ustaoğlu ile beraber çalışma fırsatı buldu. Vali İsmail Ustaoğlu çocuklarla birlikte boyama yaparak onların heyecan ve mutluluklarına ortak oldu; çalışmaları yakından inceledi ve çocuklarla sohbet ederek birebir ilgilendi.

Toplumsal farkındalık vurgusu:

"Farklılıklarımızla birlikte daha güçlü, daha renkliyiz" sloganıyla gerçekleşen etkinlik, sadece yaratıcı bir atölye deneyimi sunmakla kalmadı; aynı zamanda özel çocuklara yönelik farkındalık ve toplumsal duyarlılığın önemine işaret etti. Programa Karesi Kaymakamı Murat Büyükköse, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Kemal Aydemir, Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Emine Böçkün ve Balıkesir Kent Konseyi Başkanı Sevinç Baykan Özden de katıldı.

Etkinlik, hem katılımcılara hem de ailelere yönelik sıcak bir ortam sunarak toplumun farklılıkları kabul etme ve destekleme yönündeki çabalarını görünür kıldı. Sanatın birleştirici rolü, program boyunca çocukların özgüvenine ve sosyal etkileşimlerine olumlu katkı sağladı.

VALİ İSMAİL USTAOĞLU’NDAN (ORTADA) ÖZEL ÇOCUKLARA SICAK İLGİ